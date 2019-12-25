Источник материала: Новости Волковыска

В Беларуси будет введена видеофиксация проезда на запрещающий сигнал светофора, а также пересечение стоп-линии.

ГАИ выступила в качестве инициатора видеофиксаций подобных нарушений.

Недавно новшество прошло согласование в государственных органах. Планируется, что оно будет реализовано в рамках нового Кодекса об административных правонарушениях.

Камеры будут фиксировать проезд на запрещенный сигнал светофора, а также пересечение спот-линии. Таким образом ГАИ надеется стабилизировать ситуацию.

Поэтому стационарный камеры появятся на тех перекрестках, где водители часто устраивают аварии из-за проезда на запрещенный сигнал светофора.