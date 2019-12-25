Лукашенко: Без поддержки людей не решить ни один вопрос

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал наставления новым руководителям районов. Глава государства призвал их быть ближе к народу.

«Надо идти к людям и надо работать с людьми. Без поддержки людей мы не решим ни один вопрос в будущем. Если угроза у нас и есть, то это угроза в нас самих – в экономике. А экономика зависит от нас, руководителей. Будем эффективно управлять процессами, страна не обвалится. И мы можем решить любую проблему в Беларуси», – сказал Лукашенко.

Президент назначил новых заместителей министров промышленности, юстиции и природных ресурсов. А также представителя Беларуси в СНГ – им стала Марина Долгополова.