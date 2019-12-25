Из чего складываются пресс-конференции Крэйга Вудкрофта

pressball.by Многострадальные "зубры" впервые набрали 105 очков в "гладком" чемпионате и заняли восьмое место в общей турнирной таблице КХЛ. Народ валил на трибуны — в среднем по 13 тысяч на игре. Даже фиаско в серии с "Локомотивом" (1:4) не разуверило массы в гении Крэйга Вудкрофта — не дали человеку нормально поработать! Он рассказал о системе — и ему поверили, заставил команду носиться по льду — и ему аплодировали, пишетМногострадальные "зубры" впервые набрали 105 очков в "гладком" чемпионате и заняли восьмое место в общей турнирной таблице КХЛ. Народ валил на трибуны — в среднем по 13 тысяч на игре. Даже фиаско в серии с "Локомотивом" (1:4) не разуверило массы в гении Крэйга Вудкрофта — не дали человеку нормально поработать!





Тем более "Динамо" принял рыжеволосый канадец Горди Дуайер, с которым минчане впервые вкусили серию из 11 поражений в КХЛ. Команда Андрея Сидоренко окончательно вогнала зрителей в тоску. Что-то специалист подкрасил, подлатал, кое-где подмел, но дом оставался в разрухе.





На фоне апатичных настроений возвращение бодрого Крэйга виделось не самым плохим вариантом: куда уж хуже? В то же время было очевидно, что под излюбленную модель игры Вудкрофту не хватит исполнителей высокого уровня. В итоге подтвердился пессимистичный прогноз: канадец выстроил абсолютно несбалансированную команду. Просветы в атаке — мрак в обороне. В начале ноября Вудкрофт отобрал у Дуайера звание единоличного "рекордсмена": 11 последовательных проигрышей с финальным аккордом 1:9 в Уфе — два печальных достижения за раз (повторение худшей серии поражений и самый крупный влет "бело-синих" в КХЛ). У Крэйга сгорела одна из двух жизней, но приставку не отобрали. "Ничего не потеряно, если только мы сами не согласимся с обратным", — говорил тогда Дмитрий Басков. Для поднятия морали хоккеисты потолкали автобус, а для укрепления веры поставили свечи в храме. Заряда хватило на пару побед, после которых "зубры" вернулись к привычному курсу: еще одна серия из 11 поражений оформлена в Пекине. Похоже, дни Вудкрофта в клубе сочтены — "два по 11 за сезон" тянет на вечный антирекорд.









Перспективы в целом туманны: Юнас Энрот уже покинул столицу, "на выданье" лучший нападающий Теему Пулккинен. Но оставим мысли о будущем хоккейным экспертам, коих в стране достаточно. Здесь обратим внимание вот на что. И Дуайер, и Вудкрофт вряд ли сумели бы достичь таких низов без североамериканской харизмы и ораторских навыков. В минуты печали и бессилья тренеры не давали выход чувствам перед микрофоном, что стало одним из факторов продолжительного пребывания на посту. Как удавалось держать хорошую мину при плохой игре Горди, мы анализировали накануне его расставания с "Динамо":





Из чего состоят пресс-конференции Горди Дуайера





Пришло время Крэйга. Для лингвистического мини-эксперимента пропустим все послематчевые пресс-конференции Вудкрофта в текущем сезоне через специальную программу. Подчеркиваем: это не исследование с высчитыванием специальных коэффициентов и использованием языковедческих показателей. Строго говоря, перед нами речь переводчика, опускающего некоторые слова и слегка видоизменяющего те или иные фразы. И все же кое-какие выводы сделать можно.





В полученной выборке 3821 уникальное слово. Наиболее употребительны всегда предлоги, союзы и местоимения. Бросается в глаза, что, как и в случае со спичами Дуайера, личное местоимение "мы" встречается гораздо чаще, чем "я": "мы" — 517 употреблений, форма "нас" — 105, "нам" — 102, "все" — 47, форма "всех" — 13. В общем частотном списке "мы" на втором месте (на первом предлог "в"), "нас" — на 12-м.









— Мы хотели показать хороший матч для всех болельщиков и всей страны.





— Если взглянуть на голы, которые мы пропустили, мы увидим, что часть этих бросков можно было заблокировать.





— Мы уже обсудили с тренерским штабом этот гол.





— Если мы действуем по плану и выполняем все, что просит тренерский штаб, то можем показывать хорошую игру и становимся тяжелым оппонентом для любого соперника.





— Мы каждый раз говорим игрокам, что есть определенный объем работ, который нужно выполнить для победы в матче, но так получается, что хоккеисты почему-то его не выполняют.





— Если мы следуем системе тренера, мы создаем возможности, которые потом можно реализовывать.





— Когда мы начинаем вести в счете, мы не можем дальше контролировать ход встречи.





— У нас есть позитивная тенденция, мы идем в правильном направлении.





— У нас есть пауза, так что мы сможем разделить работу на несколько разных фрагментов и понять, что как исправить то, что у нас идет не так.





При этом местоимение "я" встречается 130 раз, "мне" — 31, "меня" — всего 9.





— Почему я должен отчаяться? Я все так же ненавижу проигрывать, но отчаяние — это не то, что нам может помочь.





— Да, я вижу прогресс во всех аспектах игры.





— Но я горжусь тем, как боролась команда и как мы вернулись в игру.





— Вы меня уже давно знаете и наверняка запомнили, что я ненавижу проигрывать.





— Конечно, я расстроен результатом.





— Наша игра мне понравилась моментами.





— Мне понравилось, как мы сегодня действовали на льду, учитывая, что это второй матч за два дня.





— Мне нравится то, как игроки стали упорно и усердно трудиться во время тренировок и игр.





Итак, будущие коучи "Динамо", первое правило "канадской школы лавирования" — как можно реже говори от своего имени. Нет тренера, есть команда. Особенно полезно обобщать, когда рассуждаешь о неудачах. Эту мысль подтверждает и тот факт, что слово "команда" (216 употреблений) на втором месте в общем частотном списке среди существительных (после слова "игра" — 256).





— Я горжусь тем, как играла команда.





— Нам нужно работать над своим постоянством, над тем, чтобы команда показывала свой уровень и профессионализм от матча к матчу, чтобы уровень самоотдачи был постоянным.





— Да, нам хотелось бы видеть больше матчей с набранными очками, но я верю в то, что мы делаем, верю в команду и верю в систему, по которой мы играем.





— Команда уже не раз показывала, что когда мы полностью следуем плану на игру и не придумываем ничего лишнего, мы играем очень хорошо против любого оппонента.









Первое наречие, встречающееся в частотном списке, — "хорошо" (68 употреблений). Среди всех слов "хорошо" на 23-м месте по частоте, среди самостоятельных частей речи — на четвертом (после "игры", "команды" и "сегодня").





— Хорошо владели шайбой, раздавали пасы, создали много голевых моментов, один из них реализовали.





— Третий период начали хорошо, удалось забить, но, к сожалению, быстро пропустили.





— Смотрелись хорошо, давили, прессинговали, поэтому сыграли вничью в этом периоде.





— Что касается матча, то первый период мы начали хорошо, играли здорово.





— Мы хотим быть уверены, что игроки хорошо отдохнули и восстановили силы перед матчем.





Наречие "плохо" Вудкрофт за сезон употребил лишь шесть раз. Оцените каждый:





— Мы сегодня отсмотрим игру, увидим, что было хорошо и плохо. От того, что было хорошо, возьмем позитив, а над тем, что было плохо, будем усердно работать.





— Так мы хотели показать: ты не имеешь права выбирать, играешь ли ты сегодня хорошо или плохо.





— Следующие дни мы разбирали игру по полочкам и изучали каждый эпизод: где мы действовали хорошо, где плохо, почему так происходило.





— Сегодня у нас тоже был шанс победить, но, к сожалению, мы очень плохо начали третий период, так же, как и первый.





У нас есть время, завтра мы разберем, что было хорошо, а что плохо, и, надеюсь, сможем на позитиве закончить выездную серию.





Если Вудкрофт говорит о чем-то плохом, во-первых, не конкретизирует, во-вторых, тут же сопоставляет с чем-то позитивным. Та же история с прилагательными "хороший" (63 употребления) и "плохой" (3):





— В сегодняшнем матче были хорошие моменты, были и плохие.





— После первой шайбы мы перестали кататься и давить, последовали плохие удаления.





— Конечно, у нас нет никаких вечеринок в голове, это плохое выступление команды в домашней серии.





Лишь в последней фразе однозначная негативная оценка. А так, удаления плохие, но ведь до этого шайбу забросили, были плохие моменты, но были и хорошие… Слово "отличный" специалист употребил 20 раз, "отлично" — 5, "неплохо" — 8, "неплохой" — 5.





— К сожалению, нам немного не повезло в концовке. Тем не менее могу сказать, что ребята сегодня хорошо поработали. Более того, это был пример отличной командной работы. Обе команды продемонстрировали хорошую игру.





— Хочу отдать должное нашим бригадам меньшинства, которые отлично выдержали натиск мастеровитых исполнителей "Авангарда".





— В первом периоде мы настроили ребят и добились отличного результата, переиграв "Адмирал" по всем статьям.





Слово "лучше" встретилось 36 раз, "лучший" — 20, "худший" — всего 3, "хуже" — 1.





— По моему мнению, это один из лучших защитников лиги. Граньяни может дать команде то, в чем она нуждается больше всего — уверенность.





— Матч с "Торпедо" — это было худшее выступление команды в сезоне, выбросьте его из головы.





Слов "ужасный", "ужасно", "кошмарный", "кошмарно", "отвратительный", "отвратительно" (синонимический рад можно продолжить) канадец не произнес ни разу. Отсюда второе правило: всегда (!) находи позитив даже в самой беспросветной ситуации.





Слово "победа" встречается 66 раз, слово "поражение" — 8. Вот что Крэйг говорил о проигрышах в сезоне.





— С "Барысом" тоже была хорошая игра, но поражение по буллитам.





— Мы должны перестать равнодушно относиться к своим поражениям.





— За сегодняшнее поражение вся ответственность лежит на нас.





— Не хочу никого обвинять или относиться к кому-то без уважения, но видно, что в последние несколько лет команда очень просто относилась к поражениям и, можно даже сказать, с равнодушием.





— И каждое поражение, если оно случается, должно быть для команды большим шоком и трагедией, чтобы хоккеисты понимали, что они что-то сделали не так и в следующей игре нужно выложиться на 150%.





— Думаю, сегодня мы вышли на игру немного пассивно и не показывали должного желания прервать затянувшуюся серию поражений.





— В основном, я не разговариваю с командой после поражений.





Правило №3: о победе не грех порассуждать, о поражениях лучше не распространяться.









Интересно, что глагол "поздравлять" Вудкрофт использовал 29 раз. Крэйг поздравлял каждого тренера-оппонента с выигрышем. С одной стороны, банальное следование этикету от человека, выросшего на Западе, с другой — еще один психологический прием. Поздравляют обычно с чем-то значимым. Таким незамысловатым способом можно похвалить свою команду, одолеть которую было, по всей видимости, нелегко.





— В первую очередь хочу поздравить Николая и его команду с победой.





— Поздравляю Петериса и его команду.





Одно из любимых слов Вудкрофта — "должен" (120 употреблений).





— Мы должны найти способ побеждать каждый вечер, найти эти ключики и достучаться до игроков, чтобы они стали выполнять свою работу.





— Игроки должны это делать, но, к сожалению, у нас почему-то это не происходит.





— Сегодня перед матчем мы разговаривали с ребятами и сказали им, что должны играть как последний матч.





— Наши лидеры должны взять на себя ответственность и повести за собой ребят.





— Точно так же молодые игроки должны прессинговать более старших товарищей. Все должны понимать, что они борются за место в составе.





— Каждый вечер мы должны работать больше, чем соперник, и быть лучше.





— И мы обязательно должны быть едины.





— Очень важно после экстралиги ускорить процесс принятия решения на льду. В КХЛ он должен занимать считанные доли секунды, ты принял решение и совершил действие на льду.





— Тогда ты должен сказать другому игроку: "Парень, мы одна команда, мы должны работать вместе!"





Достаточно частотно слово "нужно" (56 употреблений), "надо" — 34, "необходимо" — 8.





— "Динамо" нужно было оставаться невероятно терпеливой и дисциплинированной командой.





— Надо показывать тот уровень на льду, который мы от них ожидаем.





— Ему надо привыкнуть к разнице между КХЛ и НХЛ.





— Это то, в чем нам надо добавлять.





— Нашей команде необходимо понимать, что для того, чтобы претендовать на победы, нам надо минимизировать свои ошибки, а также быть готовыми играть все 60 минут матча.





Важно показать, что до каждого в коллективе донесены указания, тренерский замысел. Они "должны", но почему-то не могут. Все хотят ("хотеть" — 34 употребления), но никак не выходит.





— Где-то мы потеряли нити игры, где-то перестали хотеть победить так же сильно, как хотели в первых двух периодах.





— Мы очень хотели победить сегодня, и не было шанса лучше, чем на домашней арене.





— Мы хотели, чтобы вся пятерка оказывала давление на оппонента, но, к сожалению, у нас это не получалось.





Тренеры делают все возможное, из кожи вон лезут, но что сделаешь, если молодые игроки слишком часто ошибаются? "Ошибка" — 31 употребление, "молодой" — 32, "молодость" — 3, "неопытность" — 5.





— Молодые ребята получают много времени, в том числе в ключевых моментах игры. Здесь ошибки неизбежны, поэтому нам стоит относиться к этому с терпением.





— К сожалению, мы пока учимся, получаем опыт. Нужно постараться побыстрее научиться на подобных ошибках, чтобы мы не предоставляли сопернику такие возможности.





Любит Вудкрофт слова "очень" (62 употребления), "думаю" (49), "к сожалению" (48), "работать" (63), "работа" (26), "время" (60), "результат" (45). Слов "позор" и "стыд" в его речи, как и в высказываниях Дуайера, не встретишь.







