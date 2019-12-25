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Госорганизации смогут получать участки для строительства жилья без участия в аукционах

26.12.2019 18:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 декабря подписал указ №485 "О совершенствовании земельных отношений и рассмотрения обращений граждан и юридических лиц". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Госорганизации смогут получать участки для строительства жилья без участия в аукционах

Коммунальные унитарные предприятия по капитальному строительству и иные государственные организации (с долей государства более 50%) получили право возводить кварталы индивидуальной застройки на предоставленных без проведения аукционов земельных участках. Они смогут делать это как за счет собственных ресурсов, так и с привлечением денежных средств граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.

При привлечении денежных средств граждан одноквартирные (блокированные) жилые дома будут возводиться по законодательству о долевом строительстве.

Указ упрощает процедуру изъятия и предоставления земельных участков при перераспределении (ротации) земель между сельскохозяйственными и лесохозяйственными организациями. Проект отвода земельного участка в этих целях будут разрабатывать подразделения землеустройства районных исполкомов. При этом исключена необходимость установления фиксированной границы земельного участка на местности.

В соответствии с документом извещения о проведении аукционов по продаже государственного имущества будут размещаться на официальных сайтах Государственного комитета по имуществу, облисполкомов и Минского горисполкома. Эта информация дополнительно должна публиковаться в печатных средствах массовой информации, определенных правительством, облисполкомами и Минским горисполкомом.

Также в указе излагается перечень государственных органов, иных организаций, ответственных за рассмотрение обращений по существу в отдельных сферах жизнедеятельности населения. Местные исполнительные и распорядительные органы уполномочены рассматривать ряд актуальных категорий обращений: о деятельности гаражно-строительных, дачных кооперативов, садоводческих товариществ, а также антикризисных управляющих (совместно с Министерством экономики).

 
 
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