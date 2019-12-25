Почетное знамя Республики Беларусь к 70-летию Брестской области показали в музее

Источник материала: Виртуальный Брест

26 декабря 2019 года в Брестском областном краеведческом музее завершился проект, посвященный 1000-летию города. «12 артефактов» музейных фондов на протяжении года напоминали о том, кто мы и откуда родом.





От появления нового города на картах истории до его становления в современном мире. От древнего самшитового гребня со славянской азбукой до Почетного государственного знамени Республики Беларусь, которое было присуждено Брестской области в 2009 году за особые достижения в хозяйственном развитии и в связи с 70-летием со дня образования. В 2011 году знамя было передано в Брестской областной краеведческий музей на «вечное хранение».





Каждый артефакт – гребень, фигурка шахматного короля, парадные и праздничные одежды императора и священника, знамя и другие редкие документы и предметы – уникальная веха в истории города и его жителей, их достижений и надежд.