Названы лучший футболист и тренер Беларуси в 2019-м. Ими стали те же люди, что и год назад

Источник материала: Tut.by

В столичном спортивно-развлекательном комплексе Falcon Club состоялась церемония закрытия футбольного сезона — «Звездный мяч — 2019». Главные призы достались Игорю Стасевичу как лучшему футболисту страны и Виктору Гончаренко, названному лучшим тренером Беларуси.



Игорь Стасевич. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Признание лучшим футболистом Беларуси для капитана БАТЭ и лидера сборной Беларуси Игоря Стасевича стало вторым подряд и третьим в карьере. Ранее он побеждал в этой номинации в 2015 и 2018 годах.

В разные годы приз лучшему футболисту страны также доставался Сергею Гоцманову (1983, 1985, 1987, 1989), Сергею Алейникову (1984, 1986, 1988), Александру Метлицкому (1990), Юрию Курбыко (1991), Андрею Зыгмантовичу (1992, 1994), Сергею Герасимцу (1993), Валентину Белькевичу (1995), Владимиру Маковскому (1996), Андрею Лаврику (1997), Александру Хацкевичу (1998, 2000), Сергею Гуренко (1999), Геннадию Тумиловичу (2001), Александру Глебу (2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008), Максиму Ромащенко (2004), Александру Кульчию (2009), Юрию Жевнову (2010), Александру Гутору (2011), Ренану Брессану (2012), Тимофею Калачеву (2013, 2016), Сергею Кривцу (2014) и Михаилу Гордейчуку (2017).

Игорю Стасевичу досталосб еще несколько призов. В частности, приз лучшимему игроку национального чемпионата Беларуси. Этого признания Стасевич удостоился второй раз кряду и пятый раз в карьере.

Другие лауреаты чемпионата Беларуси: — лучший вратарь — Александр Гутор («Динамо» Брест);

— лучший защитник — Павел Рыбак («Шахтер»);

— лучший полузащитник — Игорь Стасевич (БАТЭ);

— лучший нападающий — Илья Шкурин (РЦОР-БГУ);

— лучший бомбардир — Илья Шкурин (РЦОР-БГУ) — 19 забитых мячей. Самым полезным футболистом чемпионата Беларуси по системе «гол+пас» признан Илья Шкурин (РЦОР-БГУ), набравший 26 (19+7) баллов. В символических сборных чемпионата страны сразу 9 футболистов представляют брестское «Динамо», 5 футболистов — БАТЭ, еще 6 — «Шахтер». Сборная «А» чемпионата Беларуси: Александр Гутор («Динамо» Брест) — Александр Сачивко («Шахтер»), Габи Кики («Динамо» Брест), Павел Рыбак («Шахтер»), Сергей Матвейчик («Шахтер») — Павел Нехайчик («Динамо» Брест), Игорь Стасевич (БАТЭ), Сергей Кисляк («Динамо» Брест), Станислав Драгун (БАТЭ) — Артем Милевский («Динамо» Брест), Илья Шкурин (РЦОР-БГУ). Сборная «В» чемпионата Беларуси: Максим Плотников («Динамо» Минск) — Никола Антич («Шахтер»), Александр Павловец («Динамо» Брест), Захар Волков (БАТЭ), Олег Веретило («Динамо» Брест), — Евгений Яблонский (БАТЭ), Элис Бакай («Шахтер»), Александр Нойок («Динамо» Брест) — Максим Скавыш (БАТЭ), Денис Лаптев («Динамо» Брест), Юрий Ковалев («Шахтер»). Призы «Справедливой игры» и «Двумя составами» достались БАТЭ, «Приз зрительских симпатий» — брестскому «Динамо», приз «За волю к победе» — РЦОР-БГУ. Лучшая судейская бригада Беларуси — рефери Виталий Севостьяник (Гродно), ассистенты Дмитрий Жук (Минск) и Виталий Малютин (Могилев). Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко первенствовал в тренерской номинации в четвертый раз подряд и восьмой — в карьере. Лучшей футболисткой чемпионата Беларуси названа нигирийская нападающая Эмуедж Огбайагбевха из футбольного клуба «Минск», а лучшей футболисткой Беларуси признана полузащитник Анастасия-Гражина Щербаченя («Пярну», Эстония). Лучший игрок по мини-футболу у мужчин — Сергей Крыкун («Тюмень», Россия). Лучший игрок по мини-футболу у женщин — Лиана Мирошниченко (РЦОР-БГУ). Лучший игрок по пляжному футболу — Валерий Макаревич (B-Club, Минск / «Крылья Советов», Самара, Россия). Приз за особый вклад в развитие массового футбола получил Дмитрий Колтович, директор «SOS-Детская деревня Марьина Горка».