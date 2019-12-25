На прошлой неделе в филиале ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» – СПК «Первомайский» введена в эксплуатацию новая молочно-товарная ферма на 774 головы. Подробнее читайте на страницах «КС».