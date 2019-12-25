Время исполнения желаний: в Беларуси проходит благотворительный марафон «Наши дети»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси в разгаре один из самых добрых благотворительных марафонов – «Наши дети». В рамках акции депутаты, чиновники, бизнесмены и просто неравнодушные люди поздравляют ребят по всей стране, сообщает «МИР 24».

Воспитанников одного из детских домов Минска сегодня ждал сюрприз от сенаторов Совета республики. Они привезли в подарок ребятам планшеты и сладости, а также настоящего Деда Мороза. В свою очередь дети удивили гостей спортивными талантами. Тренировочный комплекс со скалодромом воспитанникам также подарили в рамках благотворительной акции, только в прошлом году.

«Здорово, что все участвуют неравнодушные люди в этой акции. Ведь надо любить наших детей, нашу родину. И это самое главное. В преддверии Нового года принято делать подарки. И приятно, когда посещаешь такие учреждения, дома и даришь детям подарки. Они всегда ждут под Новый год. Загадывают желания. Надеются на что-то лучшее. И наша задача, взрослых и просто неравнодушных людей, - сделать все возможное для наших детей», – рассказал заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Анатолий Исаченко.



Марафон волшебства продолжится до 10 января. Но кульминация наступит уже завтра. В Минске пройдет главная елка страны, куда приедут отличники, победители олимпиад, воспитанники детских домов. К празднику присоединится и президент Александр Лукашенко.