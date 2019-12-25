ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Время исполнения желаний: в Беларуси проходит благотворительный марафон «Наши дети»

26.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси в разгаре один из самых добрых благотворительных марафонов – «Наши дети». В рамках акции депутаты, чиновники, бизнесмены и просто неравнодушные люди поздравляют ребят по всей стране, сообщает «МИР 24».

Воспитанников одного из детских домов Минска сегодня ждал сюрприз от сенаторов Совета республики. Они привезли в подарок ребятам планшеты и сладости, а также настоящего Деда Мороза. В свою очередь дети удивили гостей спортивными талантами. Тренировочный комплекс со скалодромом воспитанникам также подарили в рамках благотворительной акции, только в прошлом году.

«Здорово, что все участвуют неравнодушные люди в этой акции. Ведь надо любить наших детей, нашу родину. И это самое главное. В преддверии Нового года принято делать подарки. И приятно, когда посещаешь такие учреждения, дома и даришь детям подарки. Они всегда ждут под Новый год. Загадывают желания. Надеются на что-то лучшее. И наша задача, взрослых и просто неравнодушных людей, - сделать все возможное для наших детей», – рассказал заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Анатолий Исаченко.

Марафон волшебства продолжится до 10 января. Но кульминация наступит уже завтра. В Минске пройдет главная елка страны, куда приедут отличники, победители олимпиад, воспитанники детских домов. К празднику присоединится и президент Александр Лукашенко.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В рамках акции депутаты, чиновники, бизнесмены и просто неравнодушные люди поздравляют ребят по всей стране.
 
Новости дня
Новости разные
 
Гончаренко стал лучшим тренером Беларуси-2019
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Soligorsk News
Радзiма
26.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика