Как убрать царапины на машине быстро и без следов?

Источник материала: Tut.by



Поцарапали автомобиль — не давайте панике охватить ситуацию. Имейте начеку алгоритм действий, подготовленный командой TAM.BY, чтобы справиться с проблемой. С повреждениями кузова сталкиваются все водители и любому может понадобиться кузовной ремонт в Минске , независимо от опыта вождения. Если это коснулось и вас, примите ситуацию как неизбежную случайность: с каждым бывает, но убрать царапины на автомобиле придется. Если вам не безразличен собственный транспорт, конечно.

Содержание:

Подготовка автомобиля





Прежде чем приступать к реанимации кузова, вымойте его поверхность и обезжирьте специально купленным составом. Далее оцените характер и глубину повреждений. От этого будет зависеть предстоящая работа над лакокрасочным покрытием.

Перед работой с кузовом не ставьте авто на солнце: кузов не должен перегреваться.

Обработайте проблемный участок шлифовальной шкуркой, смоченной в воде.

Если на повреждении есть ржавчина, также зачистите ее шкуркой.

Соблюдайте технику безопасности: не забывайте, что обезжириватель для автомобиля является пожароопасным.

Неглубокие царапины





Если не знаете, как убрать царапины на кузове при легких повреждениях, отыщите неабразивный полироль. Нанесите на салфетку и неспеша отполируйте зону повреждения вручную или машинкой. Такой способ позволяет избавиться от тонких царапин. Как правило, они не видны на сухом кузове, но при смачивании проявляются.

Совет. Наносите полировку от 10 до 15 (или больше) раз — до тех пор, пока царапина не пропадет.

Более глубокие царапины





Убрать царапины на автомобиле позволяет цветной воск или специальный карандаш. Этот вариант подходит для более глубоких повреждений, которые не добрались до грунтовки. Закрасьте углубление карандашом (или заполните воском) и оставьте на 15−20 минут. Позже обработайте место повреждения неабразивным полиролем.

Совет. Если у вас насыщенный темный или светлый кузов, то нет необходимости подбирать карандаш или воск строго в тон краске. Для темного покрытия купите темный карандаш/воск, для светлого — светлый.

Глубокие царапины и сколы





Отличаются наличием острых рваных краев. При глубоких повреждениях вооружитесь полиролем малоабразивного или крупноабразивного типов. Острые края обработайте крупноабразивным полиролем, стараясь не задевать соседние слои краски. Сверху пройдитесь полиролем с малоабразивной пастой, нанесенной на салфетку.

Совет. В завершение процедуры обработайте место глубокой царапины неабразивным полиролем.

Очень глубокие царапины





Очередной вариант того, как убрать царапины на авто без покраски, — это маскировка специальной краской аналогичного цвета. Такой способ пригодится водителям, которые повредили кузов глубоко до металла. Заполнять углубление удобно тонкой кисточкой или зубочисткой. По высыханию участка нанесите бесцветный лак.

Совет. Когда краска высохнет, обработайте кузов малоабразивным полиролем. После приступите к неабразивному.

Как устранить царапины на пластике





Царапинам подвергается не только металл, но и пластик на порогах и картах дверей. При мелких повреждениях таких покрытий рекомендуется использовать строительный фен. Под высокой температурой царапины имеют свойство «затягиваться».

Широко применяются растворы-реставраторы, заполняющие пустоты пластика. Продаются в форме спреев или молочка. Реставраторы содержат полироль, которая возвращает пластику ухоженный вид.

Убрать царапины на автомобиле несложно, если знать простые правила «первой» помощи. Если столкнулись с проблемой и ищете материалы для устранения повреждений, каталог TAM.BY будет рад помочь.