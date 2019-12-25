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Ушла из жизни актриса театра и кино Галина Волчек

26.12.2019 20:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. На 87 году ушла из жизни российская актриса театра и кино Галина Волчек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на театр «Современник». 

24 декабря стало известно, что Волчек была госпитализирована Боткинскую больницу с воспалением лёгких. Позже в СМИ появилась информация о резком ухудшении состояния здоровья Галины Борисовны. 

Напомним, Галина Борисовна родилась 19 декабря 1933 года в Москве. В 1955 году Волчек окончила Школу-студию им. В. И. Немировича-Данченко при МХАТ СССР им. М. Горького. 

В 1953 году актриса исполнила свою первую роль на театральной сцене, в 1957 году впервые снялась в кино. До 1984 года Галина Борисовна совмещала съёмки и выступления в театре. Кроме того, Волчек и сама ставила пьесы на протяжении более чем 50 лет. 

В 1972 году Галина Борисовна стала главным режиссёром театра «Современник», а с 1989 года – его художественным руководителем. 

Дата и место прощания с актрисой пока неизвестны. 

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Новости России. На 87 году ушла из жизни российская актриса театра и кино Галина Волчек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на театр «Современник».  24 декабря...
 
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