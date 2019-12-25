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Ушла из жизни актриса театра и кино Галина Волчек
Источник материала: СТВ
Новости России. На 87 году ушла из жизни российская актриса театра и кино Галина Волчек. Об этом
24 декабря
Напомним, Галина Борисовна родилась 19 декабря 1933 года в Москве. В 1955 году Волчек окончила Школу-студию им. В. И. Немировича-Данченко при МХАТ СССР им. М. Горького.
В 1953 году актриса исполнила свою первую роль на театральной сцене, в 1957 году впервые снялась в кино. До 1984 года Галина Борисовна совмещала съёмки и выступления в театре. Кроме того, Волчек и сама ставила пьесы на протяжении более чем 50 лет.
В 1972 году Галина Борисовна стала главным режиссёром театра «Современник», а с 1989 года – его художественным руководителем.
Дата и место прощания с актрисой пока неизвестны.
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Новости России. На 87 году ушла из жизни российская актриса театра и кино Галина Волчек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на театр «Современник». 24 декабря...
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