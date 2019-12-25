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Видеофакт: медведь навестил агроусадьбу в Налибоках
Источник материала: Партизан
Видео было записано сотрудниками экоусадьбы «Навусть»: на кадрах видно, как медведь помечает свою территорию — он чешется о деревянный столб, грызет его и царапает, сообщает
Бурый медведь пришел в одну из деревень в Налибокской пуще. Смотрите на видео кадры, записанные установленной в населенном пункте фотоловушкой.
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Видео было записано сотрудниками экоусадьбы «Навусть»: на кадрах видно, как медведь помечает свою территорию — он чешется о деревянный столб, грызет его и...
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