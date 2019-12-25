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Стала вядома, якое надвор'е будзе на Новы год

26.12.2019 21:55 — Разное | Euroradio  
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Источник материала: Euroradio

Стала вядома, якое надвор'е будзе на Новы год
Мінск у снежні 2019-га / Reuters

Стала вядома, якое надвор'е будзе ў Беларусі на Новы год. Сіноптыкі прагназуюць, што 31 снежня будуць мокры снег і дождж, магчымы слабы галалёд. Калі ў начныя гадзіны чакаецца ад -3 градусаў да +2, то ў дзённыя гадзіны — ад -1 да +5. Такім чынам, зусім магчыма, што ў многіх раёнах Беларусі ў навагоднюю ноч снегу не будзе.

Падобныя ўмовы надвор'я захаваюцца і 1 студзеня 2020-га.

 
 
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Мінск у снежні 2019-га / Reuters Стала вядома, якое надвор'е будзе ў Беларусі на Новы год. Сіноптыкі прагназуюць, што 31 снежня будуць мокры снег і дождж, магчымы слабы...
 
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