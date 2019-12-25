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Стала вядома, якое надвор'е будзе на Новы год
Источник материала: Euroradio
Мінск у снежні 2019-га / Reuters
Стала вядома, якое надвор'е будзе ў Беларусі на Новы год. Сіноптыкі
Падобныя ўмовы надвор'я захаваюцца і 1 студзеня 2020-га.
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Мінск у снежні 2019-га / Reuters Стала вядома, якое надвор'е будзе ў Беларусі на Новы год. Сіноптыкі прагназуюць, што 31 снежня будуць мокры снег і дождж, магчымы слабы...
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