«Вынесли стиралку, толкали в лифт ногами». Хозяева квартир - о том, как громят жилье в праздники

Источник материала: Tut.by

В преддверии праздников мы обычно пишем о том, во сколько обойдется аренда коттеджей или квартир на Новый год. Хозяева рассказывают, почем и кто бронирует у них жилье, и никогда не говорят об обратной стороне медали: как они справляются с уборкой сданного в аренду жилья и с какими трудностями сталкиваются. В этот раз REALTY.TUT.BY расспросил их обо всем и узнал о черных списках арендаторов, в которые попадают организаторы вписок, любители расправляться с хозяйской мебелью и просто кидалы. «На вписки зовут молоденьких девочек, спаивают, снимают откровенное видео и выкладывают в интернет, — говорит арендодатель Светлана. — Молодежь, когда напьется, мебель и вещи выбрасывает прямо из окон. Жирафа, привезенного из Египта, коллега нашла на козырьке подъезда, а в траве под домом — торшер. <…> Так если они за одну ночь такое вытворяют, что же будет в новогоднюю?!»

«Места не нахожу, думаю, хоть бы все обошлось»

Хозяйка огромной усадьбы под Минском делится своим переживаниями только на условиях анонимности и признается, что когда открывала этот бизнес, даже не представляла, с чем может столкнуться. Публикуем ее слова под именем Евгения.

— Я очень эмоциональный человек, сопереживающий и гиперответственный. Самое большое переживание — безопасность гостей. Ведь любой праздник сопровождается алкоголем и ожидать можно чего угодно. Из-за этого я переживаю так, как никто, наверное, в этой жизни. Напряжение такое, что просто молюсь Господу Богу, чтобы все прошло хорошо. Боюсь, чтобы, не дай бог, кто-нибудь не упился, не задавился, не упал, не поссорился, не подрался, — говорит, как молитву, Евгения. — Потому что алкоголь уравнивает всех людей, действуя на всех одинаково, начиная от политиков-министров и заканчивая бомжами, понимаете? То есть, приняв алкоголь, все находятся в развязанном состоянии и меру мало кто знает. Поэтому, чтобы все было хорошо, приходится играть и хорошего, и плохого полицейского.

Евгения признается, что уже повидала всякого и со временем научилась распознавать проблемных клиентов, отказывая им уже при первой встрече.

— Не дай бог вечеринка детей-мажоров, где может быть все что угодно, корпоративы далеко не все берем. У нас статус семейной усадьбы. Свадьбы тоже наша тема. Потому что это другая ответственность: на торжество собираются друзья, родственники и никто не хочет упасть лицом в салат, все друг за другом присматривают.



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: gree-conditions.ru

А чтобы все выглядело хорошо, в том числе и территория, надо пахать 24 часа в сутки, говорит Евгения.

— Постоянно идут финансовые вложения в усадьбу, чтобы она была чистенькая, чтобы халатики были белоснежными, а постельки свежими аж до хруста. На уборку усадьбы после гостей уходит два полноценных дня. Занимаются этим четыре человека. Если все на совесть делать, то это постоянная работа, а быстро, как говорит моя подруга, можно и за полчаса сделать.

Несмотря на все волнения хозяев, еще не было такого, чтобы усадьбу разнесли или что-то глобально испортили.

— Бывает, рюмочку какую разобьют, но сами первые прибегут, расскажут и спросят, как компенсировать. Заметила, что если люди видят порядок и чистоту, то стараются это поддерживать.

«За организатором вписок следила пять ночей — смотрела его стримы»

В целом ситуация с коттеджами у арендодателей неплохая. Их если и Гродно компания молодых людей отмечала проводы в армию друга — и разгромила арендованный коттедж">разносят, как недавно в Гродно, то редко. Дело в том, что аренда дома всегда будет дороже, чем аренда квартиры. Кроме этого, есть вопрос с тем, как туда добраться, если объект расположен за городом. Альтернатива коттеджам — квартира с доступной ценой и удобной для всех локацией. Как оказалось, именно арендодателям посуточных квартир достается по полной от арендаторов, особенно если это молодежь.



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: gree-conditions.ru

Своим горьким опытом поделилась Светлана (имя изменено. — Прим. TUT.BY). У нее такой бизнес: взяла в аренду на длительный срок несколько квартир и сдает их посуточно. Все официально, через договор и с уплатой налогов.

— У меня были такие планы: оборудовать квартиры максимальным количеством спальных мест в расчете на туристов с семьями, командировочных и спортсменов. В одной из квартир, двухкомнатной, у меня был стол-книга, красивая посуда, поэтому в объявлении прописала, что возможно проведение мероприятий. Имелось в виду, что у кого-то, например, крестины или нет возможности принять гостей у себя дома. Вот на это был расчет.

Однако Светлана заметила, что объявление сработало не в том направлении: звонить стали компании молодых людей с желанием отпраздновать день рождения. Это ее поначалу не смущало — был договор с четко прописанными правилами пользования квартирой. Указывалось там также максимальное количество человек и то, что шуметь после одиннадцати вечера запрещено законом.

— И вот приехал молодой парень, сказал, что снимает квартиру для себя, что в гостях у него будет только друг с девушкой. Подписали договор, отдала ключи, а к вечеру почувствовала неладное. Отправила мужа посмотреть, что там. А он мне звонит и говорит: «Здесь только на одном балконе пять девчонок курят!» Когда муж заходил в квартиру, услышал сильный удар. Оказалось, клиент врезал чем-то в межкомнатную дверь. В самой квартире сначала невозможно было что-то разобрать — везде стоят курят, пол в пивных бутылках, мебель переставлена. Оказалось, что вместо трех заявленных там было человек двадцать, в том числе и совсем молоденькие девушки. Не знаю, может и несовершеннолетние. По крайней мере разница в возрасте с парнями была очень заметная — тем лет по тридцать было. О том, что это «вписка», мы догадались по тому, что они друг друга не знали.



Изображение носит иллюстративный характер. Таким свое жилье увидели хозяева из Канады, которые сдали через Airbnb дом четырем гостям, приехавшим на свадьбу. Фото: bigpicture.ru

Светлана говорит, что этот случай показал — договор не работает. Тогда все обошлось вызовом милиции и возмещением ущерба.

— Хозяин квартиры был в курсе, что я снимаю ее для посуточной сдачи. Мы с ним договорились, что если что-то будет сломано, то я все возмещаю, меняю и ремонтирую. Но самой-то мне это зачем? Особенно эти вписки, на которые приглашаются незнакомые люди со всего города!

Одного из тусовщиков, занимающегося организацией вписок через социальные сети, удалось вычислить. У арендодателей, рассказывает Светлана, есть свой чат, где они обмениваются информацией о клиентах, и если кто-то из них отличился, заносят в черный список. И личные данные парня, занимающегося вписками, там уже есть.

— Это гомельский тусовщик, он собирает девчонок, спаивает, снимает с ними откровенные видео и фото, публикует во «ВКонтакте» и параллельно получает с этого прибыль. Мы в шоке были, что такое есть у нас в стране. Пришлось неделю сидеть и смотреть его матерные стримы с 23 вечера до 5 часов утра, чтобы понять, в чем суть его деятельности. Мы узнали всю его тусовку, кого как зовут и тогда написали заявление в правоохранительные органы.



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: gree-conditions.ru

После собственного печального опыта, а также на фоне разгромленных квартир коллег Светлана стала искать способы как-то уберечь квартиры от недобросовестных арендаторов.

— Решила делать по-хитрому: если мне звонят по квартире, где можно проводить мероприятия, и говорят, что будет два человека, я отвечаю, что квартиры для них нет, есть на семь человек. Тогда они начинают раскрываться и признаваться, что их больше и что хотят праздновать день рождения. Но тогда, говорю, и цена будет другая, плюс залог 100 долларов за то, что вы мне ничего не разобьете. Если они понимают, что у них будет страшная попойка с малолетками, то отказываются сами. А кто реально собирается отметить день рождения, то без проблем соглашается на мои условия.

«Давайте, сантехники, работайте — доставайте свое оливье сами»

Не нарваться на недобросовестных квартиросъемщиков, казалось бы, должен помогать черный список, созданный в чате арендодателей. Но, по словам Светланы, он часто пополняется новыми «клиентами».

— Коллеги мои, наверное, не такие строгие, как я, поэтому наутро воскресенья постоянно одно и то же: «Коллеги, запишите этих, запишите еще и вот этих, потому что обманули, сказали, что будет двое, а было десять и т.д.». Конечно, мы стараемся друг друга предупредить, и если кто-то что-то вытворил, то скидываем информацию об этом в общий чат с пометкой, что конкретно утворил и кто. Если человек обманул, не заплатил, разгромил квартиру — все, в другой раз он не снимет жилье у тех, кто в нашем чате.



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: amandariot / flickr.com

Из последнего примера Светлана называет молодого человека по имени Анатолий, данные которого были внесены в черный список их общего чата.

— Он действует так: снимает у человека каждый день жилье. Сначала на четыре часа, потом на пять, может — на ночь. Когда он входит в доверие к хозяину, это обычно происходит за месяц-полтора, он говорит так: «Ой, слушайте, у меня сейчас вечером нет денег, но я вам завтра утром на полочке оставлю». Утром ни денег, ни Анатолия. Со мной он так поступил в прошлом году, остался должен 90 рублей, потом еще коллеги попались.

На прошлой неделе, говорит Светлана, Анатолий опять «всплыл», а ее коллега была не в курсе.

— Она в шоке выложила его фотки в чат, а ей уже пишут: «Ты что, не в курсе? Это же наш Анатолий-кидалово». Она, правда, выловила его на другой квартире, приехала с крепким мужиком, и он отдал ей деньги. Этот Анатолий еще говорил, что он якобы айтишник и предлагал мне по бартеру сделать сайт. Дала ему предоплату, а он промурыжил месяц и ничего не сделал. В итоге я его просто заблокировала, потому что было уже противно с ним разговаривать, настолько он лживый человек.

В черном списке арендодателей еще и молодежь, которая разносит жилье в пух и прах ради прикола и публикации в соцсетях.



Изображение носит иллюстративный характер. Таким свое жилье увидели хозяева из Канады, которые сдали через Airbnb дом четырем гостям, приехавшим на свадьбу. Фото: bigpicture.ru

— Это в основном малолетки 18−19 лет. Боже, что они вытворяют, когда напьются! Бывает, что выбрасывают в окна мебель и интерьерные вещи. В чате как-то выкладывала фото хозяйка квартиры: ее жираф, из Египта привезенный, валялся на козырьке подъезда, а в траве под домом — торшер. У кого-то машину стиральную вынесли на улицу, ногами в лифт заталкивая. Еще у кого-то окно пробили. Самое простое, что они могут сделать — наблевать в умывальник и он забьется, еще накурить и что-нибудь прожечь. Поэтому, когда я принимаю квартиру, первым делом проверяю умывальник. Если вода не стекает, говорю: «Давайте, сантехники, работайте — доставайте свое оливье сами». Стоят, ковыряются, достают… Одним словом, их надо ловить на месте преступления, пока они в квартире, тогда еще можно что-то предъявить.

С учетом полученного опыта, на новогодние праздники Светлана искала только семейных клиентов.

— Я уже знала, что если сдам жилье белорусской молодежи, то на Новый год я вообще не отдохну. Если они за обычную ночь вон что вытворяют, так что уже говорить про новогоднюю! Поэтому три квартиры из четырех у меня уже забронированы российскими семьями, где будут мамы, бабушки, дети. И моя душа будет спокойна эти три дня.

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