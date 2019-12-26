«Король хайпа» соберет «Минск-Арену» в ноябре 2020 года

Источник материала: Tut.by

В ноябре 2020 года король российской эстрады соберет главные площадки четырех городов Беларуси с премьерой своего грандиозного шоу #Цветнастроения. В «Минск-Арене» Филипп Киркоров выступит 15 ноября будущего года.





Для создания нового шоу Киркоров продолжил сотрудничество с одним из самых востребованных в мире театральных режиссеров Франко Драгоне. Бельгиец в течение многих лет был автором лучших постановок легендарного Cirque du Soleil и работал над концертами для Селин Дион. Вместе с Филиппом они вновь сделали проект, поражающий своим масштабом, сложностью и красотой, репетиции которого длились более полугода.

Для воплощения сложнейшей задумки Франко Драгоне задействовал интернациональную команду специалистов, состоящую из 96 человек. Над постановкой работал хореограф Майкла Джексона и Кайли Миноуг Тино Теста из США, декорационным оформлением занимался архитектор Маркос Виналь (Бельгия), художником по свету стал Лоран Лорти из Франции, автор аранжировок и музыкальный директор — француз Иван Кассар, а сценический гардероб артиста и балета сочетает в себе самые трендовые коллаборации H&M x MOSCHINO, Giambattista Valli, а также специально разработанные коллекции от Dolce&Gabbana Alta Sartoria и наряды от российского кутюрье Валентина Юдашкина. Лидеры мировой моды специально под шоу создали эксклюзивные вещи.

Напомним, что песня Киркорова «Цвет настроения синий» стала главным музыкальным событием 2018 года и задала новый вектор в творчестве артиста, который утверждал, что переплюнуть сам себя уже не сможет. А дуэт с Егором Кридом и трек «Цвет настроения черный», клип на который собрал более 130 000 000 просмотров на YouTube, окончательно закрепил за Филиппом статус «Короля хайпа».

Новая программа #Цветнастроения — это постоянная трансформация сценического пространства, фантастические декорации, сотни костюмов, новейшие технологии в сфере световых и визуальных решений, 80 человек персонала, участников нового шоу. В каждом номере зрители увидят совершенно новую историю со своей внутренней драматургией. Ничего подобного раньше не делал никто из российских исполнителей.

Когда: 15 ноября, 19.00 Где: Минск-Арена Сколько: от 50 до 250 рублей Купить билет