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Куда идти в последние выходные года? Вот 11 идей - подбирали как для себя

27.12.2019 07:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ну что, прощаемся с 2019-м? Подождите, впереди еще целые выходные — причем ого-го какие, возможно, даже со снегом. AFISHA.TUT.BY собрала самые яркие идеи, куда сходить в последний уик-энд года. А чтобы быть максимально объективными, делимся с вами нашей внутренней статистикой и рассказываем о мероприятиях во всех разделах нашей «Афиши», которые минчане чаще всего просматривали в период с 23 по 26 декабря. Надеемся, нам удастся вытащить вас из дома, тем более идеи в сегодняшней подборке что надо.

Выпить глинтвейна  

 
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Ну что, прощаемся с 2019-м? Подождите, впереди еще целые выходные - причем ого-го какие, возможно, даже со снегом. AFISHA.TUT.BY собрала самые яркие идеи, куда сходить в...
 
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