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Кражи, хакеры, неуплата алиментов. СК назвал топ преступлений 2019 года в Беларуси

27.12.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Статьи Уголовного кодекса, по которым в 2019 году возбуждено больше всего уголовных дел, в эфире «Радио-Минск» перечислила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, сообщает БЕЛТА.

Кражи, хакеры, неуплата алиментов. СК назвал топ преступлений 2019 года в Беларуси

На первом месте — кражи (ст.205 УК). По этой статье в Беларуси возбуждено более 29 тыс. уголовных дел (34,8% от общего числа).

По ст.212 УК (хищение с использованием компьютерной техники) за 11 месяцев возбуждено более 7 тыс. дел (8,75%). За уклонение родителей от содержания детей (ст.174 УК) в январе — ноябре возбуждено более 6 тыс. уголовных дел (7,29%). На четвертом месте среди самых распространенных преступлений — хулиганство (ст.339 УК): возбуждено свыше 4,6 тыс. уголовных дел (5,58%). По ст.209 УК (мошенничество) с начала года возбуждено более 4,5 тыс. дел (5,51%).

Источник: БелТА

 
Теги: Минск
 
 
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Статьи Уголовного кодекса, по которым в 2019 году возбуждено больше всего уголовных дел, в эфире «Радио-Минск» перечислила официальный представитель Следственного
 
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