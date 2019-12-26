ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Самолет авиакомпании «Бек Эйр» с 95 пассажирами упал на взлете в Алматы

27.12.2019 07:45 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Об этом сообщается на странице Международного аэропорта Алматы в Facebook, ЧП произошло 27 декабря в 7.05 с самолетом, следовавшим по рейсу Алматы – Нур-Султан.

Самолет авиакомпании «Бек Эйр» с 95 пассажирами упал на взлете в Алматы
«СРОЧНОЕ СООБЩЕНИЕ

Сегодня борт авиакомпании Бек Эйр, следующий рейсом 2100 Алматы-Нур-Султан, вылетев по плану в 7:05, пропал с радара. На борту 95 пассажиров, 5 членов экипажа», - сообщили сотрудники аэропорта.

Как сообщает Руслан Иманкулов, советник вице-премьера Романа Скляра, со ссылкой на МИИР, «сегодня 27 декабря 2019 года в 07:22 рейс №Z2100 авиакомпании «Бэк Эйр» по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Незамедлительно начались спасательные работы, возгорание не произошло. Осуществляется эвакуация пассажиров и экипаж воздушного судна. На данный момент число погибших составляет 7 человек. По поручение премьер-министра РК создана правительственная комиссия, во главе с заместителем премьер-министра. В составе комиссии министр индустрии и инфраструктурного развития РК и представители других госорганов. Комиссия вылетает на место происшествия. Подробные обстоятельства происшествия и причины будут установлены. До выяснения обстоятельств происшествия полеты самолетов данного типа временно приостановлены. По предварительным данным, на борту находилось 95 пассажиров, 5 членов экипажа».

По данным МВД РК, при крушении погибло 9 человек, позже цифра увеличилась до 14. И данные постоянно меняются. 

Президент страны Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родственникам погибшим и пообещал, что виновные будут строго наказаны.

Причиной крушения самолета Fokker-100 недалеко от Алма-Аты в Казахстане, по предварительным данным, стал отказ двигателя. Об этом сообщает издание Baza.

После авиакатастрофы в Казахстане запретили все полеты пассажирских лайнеров типа Fokker-100.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом сообщается на странице Международного аэропорта Алматы в Facebook, ЧП произошло 27 декабря в 7.05 с самолетом, следовавшим по рейсу Алматы – Нур-Султан.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Вынесли стиралку, толкали в лифт ногами». Хозяева квартир - о том, как громят жилье в праздники
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
27.12.2019
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Полымя
Маяк Преднепровья

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика