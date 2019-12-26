Самолет авиакомпании «Бек Эйр» с 95 пассажирами упал на взлете в Алматы

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Сегодня борт авиакомпании Бек Эйр, следующий рейсом 2100 Алматы-Нур-Султан, вылетев по плану в 7:05, пропал с радара. На борту 95 пассажиров, 5 членов экипажа», - сообщили сотрудники аэропорта.





Как сообщает Руслан Иманкулов, советник вице-премьера Романа Скляра, со ссылкой на МИИР, «сегодня 27 декабря 2019 года в 07:22 рейс №Z2100 авиакомпании «Бэк Эйр» по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Незамедлительно начались спасательные работы, возгорание не произошло. Осуществляется эвакуация пассажиров и экипаж воздушного судна. На данный момент число погибших составляет 7 человек. По поручение премьер-министра РК создана правительственная комиссия, во главе с заместителем премьер-министра. В составе комиссии министр индустрии и инфраструктурного развития РК и представители других госорганов. Комиссия вылетает на место происшествия. Подробные обстоятельства происшествия и причины будут установлены. До выяснения обстоятельств происшествия полеты самолетов данного типа временно приостановлены. По предварительным данным, на борту находилось 95 пассажиров, 5 членов экипажа».





По данным МВД РК, при крушении погибло 9 человек, позже цифра увеличилась до 14. И данные постоянно меняются.





Президент страны Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родственникам погибшим и пообещал, что виновные будут строго наказаны.





Причиной крушения самолета Fokker-100 недалеко от Алма-Аты в Казахстане, по предварительным данным, стал отказ двигателя. Об этом сообщает издание Baza.

После авиакатастрофы в Казахстане запретили все полеты пассажирских лайнеров типа Fokker-100.







