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В Дубровенском районном центре детей и молодежи прошли благотворительные новогодние праздники в рамках акции «Наши дети»

27.12.2019 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

В Дубровенском районном центре детей и молодежи прошли благотворительные новогодние праздники в рамках акции «Наши дети»

25 декабря в районном центре детей и молодежи прошли благотворительные новогодние праздники для детей, воспитывающихся в опекунских и приемных семьях, для детей с особенностями развития, а также признанных нуждающимися в государственной защите.


В Дубровенском районном центре детей и молодежи прошли благотворительные новогодние праздники в рамках акции «Наши дети»

—Проводить новогодние елки стало доброй традицией нашего центра детей и молодежи, — рассказала методист ЦДиМ Елена Витковская. — В этом году коллектив центра подготовил программу «Новогодняя тусовка, или Давай поженимся». Нам хотелось отойти от привычного сценария, попробовать сделать сказку на современный лад, — пояснила она.


В Дубровенском районном центре детей и молодежи прошли благотворительные новогодние праздники в рамках акции «Наши дети»

Ребята вместе с родителями и гостями праздника окунулись в новогоднюю атмосферу вместе со Снегурочкой, злой Ведьмой, Стариком Хоттабычем и другими сказочными персонажами. Веселые песни, танцы и игры пришлись по душе всем присутствующим. Выручив из беды Деда Мороза, ребята устроили собственное представление с новогодними стихами и песнями. Каждого из них добрый волшебник вознаградил подарком и теплыми пожеланиями на будущий год.


В Дубровенском районном центре детей и молодежи прошли благотворительные новогодние праздники в рамках акции «Наши дети»

С наступающим Новым годом гостей праздника поздравила и начальник отдела по образованию Дубровенского райисполкома Ирина Контровская. Она пожелала как детям, так и взрослым исполнения самых заветных желаний, а также здоровья, хорошего настроения.


В Дубровенском районном центре детей и молодежи прошли благотворительные новогодние праздники в рамках акции «Наши дети»

—Очень важно, чтобы и взрослые, и дети всегда помнили, что вы есть друг у друга, а это самое главное, — добавила Ирина Сергеевна.


В Дубровенском районном центре детей и молодежи прошли благотворительные новогодние праздники в рамках акции «Наши дети»

В рамках республикан­ского проекта «Наши дети» коллектив центра детей и молодежи примет участие в новогоднем празднике для яслей — сада аг.Осинторф. Помимо благотворительных утренников они проводят праздники для участ­ников объединений по интересам, детей работа­ющих в центре сотрудников, а также ряд мероприятий в организациях Дубровенского района.

 
 
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25 декабря в районном центре детей и молодежи прошли благотворительные новогодние праздники для детей, воспитывающихся в опекунских и приемных семьях,
 
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