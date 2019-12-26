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Премьеры рынка. Какие авто мы будем ждать в 2020 году
Источник материала: Tut.by
2020 год обещает быть сложным для автодилеров — сыграют свою роль 140-й указ со льготной растаможкой для многодетных и инвалидов, а также общее падение спроса. Тем не менее никто не отказывается от представления новых моделей на рынке. Знакомимся с автомобилями, которые белорусы будут покупать в следующем году.
Audi
В январе ждем обновленный кроссовер Q7 — он дождался фейслифта спустя четыре года после премьеры. Самые заметные изменения — в интерьере. Много сенсорных экранов, как в Q8.
Обновленные Audi A4 и Audi A5, Audi Q3 с двигателем 2.0 и Q3 Sportback ожидаем весной, а в середине года — электрический Audi e-tron. Он проезжает на одной зарядке до 400 км, а мощность двух электродвигателей составляет 400 л.с.
BMW
В следующем году от баварской марки можно ждать сразу несколько моделей на нашем рынке. Состоится запуск 2 Series Gran Coupe, появится в линейке 4 Series Coupe. Особые надежды — на новые X5 M и X6 M. Их обещают привезти до весны 2020 года.
Cadillac
Американская марка не может похвастаться в Беларуси сотнями проданных авто. Тем не менее забывать о ней не стоит. Скорее всего, в 2020 году мы увидим в продаже на нашем рынке обновленный кроссовер XT5.
И наверняка «приедет» совершенно новая модель — XT6. Этот «паркетник» займет нишу между относительно небольшим (по американским меркам) XT5 и огромным Cadillac Escalade. Под капотом, скорее всего, окажется двухлитровый турбомотор. Привод — передний или полный, а в салоне — три ряда сидений.
Chery
Китайская марка Chery представит обновленный кроссовер Tiggo 8. Это флагманская модель марки, поэтому выглядит соответствующе — в салоне сплошь сенсорные экраны, под капотом топовой версии — 197-сильный турбомотор и роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями.
Кстати, возможно появление на белорусском рынке суббренда Exeed — под этой маркой Chery выпускает более дорогие и богато оснащенные модели, причем ориентированные на европейский рынок.
Citroen
Грузовой Berlingo калужской сборки получит под капот дизельный двигатель. В самом начале года приедут полноприводные Spacetourer и Jumper.
Geely
Модель SX11 (на рынок она выйдет под именем Coolray) явно ждут. Компактный переднеприводный кроссовер обещает яркую внешность, отличную динамику и цену между Atlas и Emgrand X7. Предположительно топовая версия будет стоить около 21 тысячи долларов в пересчете. Наши
Очень вероятно, что в течение года привезут еще одну очень интересную модель — Geely FY11. Это купе-кроссовер размером с BMW X4 или Mercedes GLC Coupe. Под капотом у него будет 2-литровый турбомотор мощностью 238 л.с. (по слухам, для белорусского рынка его мощность будет на уровне 250 «лошадок»).
Haval
Дилер Haval представит в следующем году рестайлинговую версию флагманского внедорожника Н9 и обновленный «рамник» Н5 (бывший Hover). Все автомобили тульской сборки, так что можно рассчитывать на приятные цены.
Hyundai
На нашем рынке ожидается премьера нового поколения седана Sonata. Но самой эффектной новинкой может стать внедорожник Palisade. Правда, о сроках появления обеих моделей пока ничего не известно.
Jaguar
Дилер британской марки готовит сплошные обновления модельного ряда. В следующем году к нам привезут спорт-купе F-Type, электрический I-Pace с пакетом обновлений, касающихся главным образом работы электрической силовой установки. Получат порцию изменений кроссовер F-Pace и седаны XE и XJ.
Kia
Белорусский импортер марки не раскрывает секретов о новинках, но мы-то знаем, чего ждать. Как минимум скрестим пальцы, чтобы в наступающем году появился стильный кроссовер Seltos — он будет доступен с передним и полным приводом, атмосферными и турбированными моторами.
Lada
Все фанаты классической LADA 4×4 ликуют. В следующем году приедет обновленная версия внедорожника. Главные изменения — в салоне. Интерьер изменился радикально, причем в лучшую сторону. Он стал современнее и эргономичнее. Очень ждем.
Land Rover
В октябре в Минск приедет новое поколение Land Rover Defender. Это автомобиль с совершенно иной конструкцией — с несущим кузовом и независимыми подвесками. Но по части внедорожных способностей он не уступит своему героическому предку. В августе 2020 года появится обновленный Range Rover Sport, а в октябре — Discovery Sport и Evoque. Обновленный Range Rover Velar можно ждать не раньше ноября.
Maserati
Пока из реальных новинок рынка в Беларуси можно ждать только обновленный кроссовер Levante. Анонсированный спорт-гибрид Alfieri в 2020 году только покажут широкой публике, а вот в продажу автомобиль поступит не ранее 2021 года.
Mazda
Вероятнее всего, в следующем году мы увидим компактный кроссовер Mazda CX-30. Это для тех, кому в стильном хетче Mazda 3 не хватает клиренса.
Mercedes-Benz
Особый интерес вызывает компактный кроссовер GLB — он занимает нишу между GLA и GLC. Вероятнее всего, привезут автомобиль в апреле/мае. В 2020 году также ожидается появление на белорусском рынке купе-кроссовера GLE и самого доступного паркетника марки — GLA. Не исключено, что ближе концу года до нас доберется обновленный Mercedes S-класса. Ожидаем также фейслифтовую версию седана E-класса.
Peugeot
Очень осторожно белорусский импортер говорит о появлении Peugeot 508 нового поколения. Но не факт, что мы увидим автомобиль в 2020 году. Остальные обновления модельного ряда касаются коммерческой техники. Фургончик Partner получит дизельный двигатель, выйдут также полноприводные версии Traveller и Expert.
Porsche
2020 год для марки в Беларуси пройдет под флагами двух моделей. Сначала выйдет обновленная Panamera. В этом году модель празднует 10-летний юбилей. А вслед за Panamera импортер выводит на наш рынок электрический Taycan. Под эту модель белорусский импортер уже готовит инфраструктруру — расширяет сеть зарядных станций в Минске.
Ravon
Компания приступает к сборке кроссовера Ravon Tracker (он же Chevrolet Tracker или Opel Mokka). Это компактный городской «паркетник», который может дать бой кроссоверам российской сборки. Учитывая активность дилера, вполне можно ожидать появления Tracker в продаже уже в следующем году.
Skoda
На белорусском рынке в 2020 году появится сразу несколько новинок. Популярного Rapid нового поколения явно заждались. Кроме того, импортер выводит на рынок совершенно новую модель — кроссовер Karoq. По сути он заменил в модельном ряду марки заслуженный Yeti. Появится в течение когда обновленный Superb. А на конец сентября планируется белорусская премьера нового поколения Skoda Octavia.
Subaru
Дилер японской марки порадует фанатов в августе спецверсией Forester Sport, а в сентябре — фейслифтовой версией модели XV.
Tesla
Первый оператор Tesla в Беларуси обещает привезти в следующем году Model Y. Этот полностью электрический SUV готов вместить 7 пассажиров и провезти их на одном заряде до 540 км. Model Y представлена в трех версиях — с задним и полным приводом, а также в самом мощном исполнении Performance. Последняя разгоняется до «сотни» за 3,4 секунды.
Toyota
Компания, возможно, порадует обновленным вариантом флагманского Land Cruiser 200. Большего ожидать вряд ли стоит.
Volkswagen
Импортер представит целую россыпь новинок. Выйдут обновленные Passat, Touareg и Tiguan. Ожидается появление нового поколения седанов Polo и Jetta. Не исключено, что ближе к концу 2020 года состоится возвращение на рынок легендарного Golf уже 8-го поколения. Станет ли возвращение триумфальным — покажут цены и время.
Volvo
Еще ранее компания заявляла, что не намерена расширять модельный ряд. Поэтому совершенно новых машин ждать не стоит. А вот фейслифтовые и специальные версии будут появляться в Беларуси по мере их выхода. Хотя было бы интересно увидеть, например, полностью электрический Volvo XC40.
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