Премьеры рынка. Какие авто мы будем ждать в 2020 году

Источник материала: Tut.by

2020 год обещает быть сложным для автодилеров — сыграют свою роль 140-й указ со льготной растаможкой для многодетных и инвалидов, а также общее падение спроса. Тем не менее никто не отказывается от представления новых моделей на рынке. Знакомимся с автомобилями, которые белорусы будут покупать в следующем году.

Audi



Audi e-tron

Фото: Audi

В январе ждем обновленный кроссовер Q7 — он дождался фейслифта спустя четыре года после премьеры. Самые заметные изменения — в интерьере. Много сенсорных экранов, как в Q8.

Обновленные Audi A4 и Audi A5, Audi Q3 с двигателем 2.0 и Q3 Sportback ожидаем весной, а в середине года — электрический Audi e-tron. Он проезжает на одной зарядке до 400 км, а мощность двух электродвигателей составляет 400 л.с.

BMW



BMW X5 M50i

Фото: BMW

В следующем году от баварской марки можно ждать сразу несколько моделей на нашем рынке. Состоится запуск 2 Series Gran Coupe, появится в линейке 4 Series Coupe. Особые надежды — на новые X5 M и X6 M. Их обещают привезти до весны 2020 года.

Cadillac



Cadillac XT6

Фото: Cadillac

Американская марка не может похвастаться в Беларуси сотнями проданных авто. Тем не менее забывать о ней не стоит. Скорее всего, в 2020 году мы увидим в продаже на нашем рынке обновленный кроссовер XT5.

И наверняка «приедет» совершенно новая модель — XT6. Этот «паркетник» займет нишу между относительно небольшим (по американским меркам) XT5 и огромным Cadillac Escalade. Под капотом, скорее всего, окажется двухлитровый турбомотор. Привод — передний или полный, а в салоне — три ряда сидений.

Chery



Chery Tiggo 8

Фото: Chery

Китайская марка Chery представит обновленный кроссовер Tiggo 8. Это флагманская модель марки, поэтому выглядит соответствующе — в салоне сплошь сенсорные экраны, под капотом топовой версии — 197-сильный турбомотор и роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями.

Кстати, возможно появление на белорусском рынке суббренда Exeed — под этой маркой Chery выпускает более дорогие и богато оснащенные модели, причем ориентированные на европейский рынок.

Citroen



Citroen Spacetourer

Фото: PSA Group

Грузовой Berlingo калужской сборки получит под капот дизельный двигатель. В самом начале года приедут полноприводные Spacetourer и Jumper.

Geely



Geely Coolray

Фото: Павел Мурашко

Модель SX11 (на рынок она выйдет под именем Coolray) явно ждут. Компактный переднеприводный кроссовер обещает яркую внешность, отличную динамику и цену между Atlas и Emgrand X7. Предположительно топовая версия будет стоить около 21 тысячи долларов в пересчете. Наши первые впечатления от автомобиля весьма позитивные.



Geely FY11

Фото: Geely

Очень вероятно, что в течение года привезут еще одну очень интересную модель — Geely FY11. Это купе-кроссовер размером с BMW X4 или Mercedes GLC Coupe. Под капотом у него будет 2-литровый турбомотор мощностью 238 л.с. (по слухам, для белорусского рынка его мощность будет на уровне 250 «лошадок»).

Haval



Haval H9

Фото: Autohome.com.cn

Дилер Haval представит в следующем году рестайлинговую версию флагманского внедорожника Н9 и обновленный «рамник» Н5 (бывший Hover). Все автомобили тульской сборки, так что можно рассчитывать на приятные цены.

Hyundai



Hyundai Palisade

Фото: Hyundai

На нашем рынке ожидается премьера нового поколения седана Sonata. Но самой эффектной новинкой может стать внедорожник Palisade. Правда, о сроках появления обеих моделей пока ничего не известно.

Jaguar



Jaguar XE

Фото: Jaguar

Дилер британской марки готовит сплошные обновления модельного ряда. В следующем году к нам привезут спорт-купе F-Type, электрический I-Pace с пакетом обновлений, касающихся главным образом работы электрической силовой установки. Получат порцию изменений кроссовер F-Pace и седаны XE и XJ.

Kia



Kia Seltos

Фото: Kia

Белорусский импортер марки не раскрывает секретов о новинках, но мы-то знаем, чего ждать. Как минимум скрестим пальцы, чтобы в наступающем году появился стильный кроссовер Seltos — он будет доступен с передним и полным приводом, атмосферными и турбированными моторами.

Lada



Интерьер обновленной LADA 4x4

Фото: лада. онлайн

Все фанаты классической LADA 4×4 ликуют. В следующем году приедет обновленная версия внедорожника. Главные изменения — в салоне. Интерьер изменился радикально, причем в лучшую сторону. Он стал современнее и эргономичнее. Очень ждем.

Land Rover



Land Rover Defender

Фото: Павел Мурашко

В октябре в Минск приедет новое поколение Land Rover Defender. Это автомобиль с совершенно иной конструкцией — с несущим кузовом и независимыми подвесками. Но по части внедорожных способностей он не уступит своему героическому предку. В августе 2020 года появится обновленный Range Rover Sport, а в октябре — Discovery Sport и Evoque. Обновленный Range Rover Velar можно ждать не раньше ноября.

Maserati



Maserati Levante GTS

Фото: Maserati

Пока из реальных новинок рынка в Беларуси можно ждать только обновленный кроссовер Levante. Анонсированный спорт-гибрид Alfieri в 2020 году только покажут широкой публике, а вот в продажу автомобиль поступит не ранее 2021 года.

Mazda



Mazda CX-30

Фото: Максим Аблов

Вероятнее всего, в следующем году мы увидим компактный кроссовер Mazda CX-30. Это для тех, кому в стильном хетче Mazda 3 не хватает клиренса.

Mercedes-Benz



Mercedes GLB

Фото: Mercedes

Особый интерес вызывает компактный кроссовер GLB — он занимает нишу между GLA и GLC. Вероятнее всего, привезут автомобиль в апреле/мае. В 2020 году также ожидается появление на белорусском рынке купе-кроссовера GLE и самого доступного паркетника марки — GLA. Не исключено, что ближе концу года до нас доберется обновленный Mercedes S-класса. Ожидаем также фейслифтовую версию седана E-класса.

Peugeot



Peugeot 508

Фото: Peugeot

Очень осторожно белорусский импортер говорит о появлении Peugeot 508 нового поколения. Но не факт, что мы увидим автомобиль в 2020 году. Остальные обновления модельного ряда касаются коммерческой техники. Фургончик Partner получит дизельный двигатель, выйдут также полноприводные версии Traveller и Expert.

Porsche



Porsche Taycan

Фото: Porsche

2020 год для марки в Беларуси пройдет под флагами двух моделей. Сначала выйдет обновленная Panamera. В этом году модель празднует 10-летний юбилей. А вслед за Panamera импортер выводит на наш рынок электрический Taycan. Под эту модель белорусский импортер уже готовит инфраструктруру — расширяет сеть зарядных станций в Минске.

Ravon



Ravon Tracker — это то же самое, что и Chevrolet, только с другой эмблемой

Фото: Chevrolet

Компания приступает к сборке кроссовера Ravon Tracker (он же Chevrolet Tracker или Opel Mokka). Это компактный городской «паркетник», который может дать бой кроссоверам российской сборки. Учитывая активность дилера, вполне можно ожидать появления Tracker в продаже уже в следующем году.

Skoda



Skoda Karoq

Фото: Skoda

На белорусском рынке в 2020 году появится сразу несколько новинок. Популярного Rapid нового поколения явно заждались. Кроме того, импортер выводит на рынок совершенно новую модель — кроссовер Karoq. По сути он заменил в модельном ряду марки заслуженный Yeti. Появится в течение когда обновленный Superb. А на конец сентября планируется белорусская премьера нового поколения Skoda Octavia.

Subaru



Subaru XV

Фото: Максим Аблов

Дилер японской марки порадует фанатов в августе спецверсией Forester Sport, а в сентябре — фейслифтовой версией модели XV.

Tesla



Tesla Model Y

Фото: Tesla

Первый оператор Tesla в Беларуси обещает привезти в следующем году Model Y. Этот полностью электрический SUV готов вместить 7 пассажиров и провезти их на одном заряде до 540 км. Model Y представлена в трех версиях — с задним и полным приводом, а также в самом мощном исполнении Performance. Последняя разгоняется до «сотни» за 3,4 секунды.

Toyota



Toyota Land Cruiser Heritage Edition

Фото: Toyota

Компания, возможно, порадует обновленным вариантом флагманского Land Cruiser 200. Большего ожидать вряд ли стоит.

Volkswagen



Volkswagen Polo

Фото: Volkswagen

Импортер представит целую россыпь новинок. Выйдут обновленные Passat, Touareg и Tiguan. Ожидается появление нового поколения седанов Polo и Jetta. Не исключено, что ближе к концу 2020 года состоится возвращение на рынок легендарного Golf уже 8-го поколения. Станет ли возвращение триумфальным — покажут цены и время.

Volvo



Volvo XC40 Recharge Фото: Volvo

Еще ранее компания заявляла, что не намерена расширять модельный ряд. Поэтому совершенно новых машин ждать не стоит. А вот фейслифтовые и специальные версии будут появляться в Беларуси по мере их выхода. Хотя было бы интересно увидеть, например, полностью электрический Volvo XC40.