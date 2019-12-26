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США разрабатывает информациое оружие для противостояния России

27.12.2019 08:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вооруженные силы США разрабатывают меры противодействия внешним угрозам, направленным на вмешательство в президентские выборы 2020 года в Соединенных штатах.

Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на информированные источники.

Готовящиеся меры могут быть применены против представителей российского руководства высшего уровня, не затрагивая при этом самого президента Путина, что может быть очень провокационным, и представителей российской элиты. Идея заключается в том, чтобы в случае вмешательства показать возможность раскрытия конфиденциальных личных данных цели, говорят источники газеты, не вдаваясь в детали.

Издание отмечает, что военные США давно используют методы психологического воздействия - например, сбрасывали сотни тысяч листовок в Ираке, чтобы убедить иракских солдат сдаться коалиции под руководством США во время войны в Персидском заливе. Но Интернет, социальные сети и смартфоны значительно расширили охват и точность такой тактики.


Тема активно развивается, поскольку многочисленные агентства в администрации Трампа стремятся обеспечить защиту Соединенных Штатов от попыток иностранцев сорвать выборы 2020 года, даже несмотря на то, что сам президент США поставил под сомнение выводы разведки о российском вмешательстве в 2016 году.

Министерство обороны США и Киберкомандование американских ВС отказались комментировать информацию, полученную от источников.
 
 
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Вооруженные силы США разрабатывают меры противодействия внешним угрозам, направленным на вмешательство в президентские выборы 2020 года в Соединенных штатах.
 
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