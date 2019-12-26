Стояла на коленях перед Паустовским, была музой Ремарка, оказалась отвергнута дочкой. Все о Марлен Дитрих

Источник материала: Tut.by

В зените своей славы Марлен Дитрих купалась во всеобщем внимании. Она была легендарной актрисой и певицей, иконой стиля и похитительницей мужских сердец. А умерла Дитрих в гордом одиночестве: дочь ее бросила, а от поклонников престарелая актриса отгородилась сама — не хотела, чтобы те видели ее немощь. В день рождения выдающейся актрисы, настоящей дивы вспоминаем интересные факты из ее жизни.

Отказала Гитлеру

В начале 30-х Марлен Дитрих подписала контракт с известной американской кинокомпанией Paramount Pictures и уехала в США. Так она заполучила всемирную известность, номинацию на «Оскар» и любовь Адольфа Гитлера. Последнему, впрочем, актриса не была рада: нацистский режим и его лидер не вызывали у Дитрих ничего, кроме отвращения.

Однажды к Марлен обратился главный пропагандист Гитлера Йозеф Геббельс: он предлагал ей баснословные гонорары, свободу в выборе режиссеров и тем за то, что она (как и надеется руководство страны) вернется в Германию. Недолго думая, Дитрих отклонила предложение, за что на родине ее окрестили предательницей.

«Пожалуй, всем известен мой ответ гитлеровскому режиму, настоятельно призывавшему меня вернуться и стать царствующей королевой немецкой кинопромышленности. Неизвестно только, как сильно мне хотелось всадить нож в тщеславные сердца этих господ», — позже вспоминала она.

На этом противостояние Марлен нацизму не закончилось. Актриса не просто отказалась переехать в Берлин: она приняла американское гражданство и отправилась на фронт, давать концерты и поддерживать немецких противников.

Очевидцы тех событий уверяли, что Дитрих вместе с солдатами спала в окопах и страдала от антисанитарии. Однако это не охладило ее пыл: в общей сложности Марлен выступила пять сотен раз, за что получила безграничную любовь зрителей и американскую Медаль Свободы.

Сделала несчастным Ремарка

С культовым писателем Марлен встретилась случайно: он подошел поприветствовать за обедом ее друга, режиссера Джозефа фон Штернберга. Случайная встреча оказалась судьбоносной для обоих.

Дитрих была очарована Ремарком с первых же минут беседы. Да так сильно, что сразу после трапезы пригласила его к себе в номер, чем очень смутила писателя.

«Ремарк тут же заявил, что он импотент, — рассказывает писатель-биограф Николай Надеждин. — „Как славно!“ — захлопала в ладоши Дитрих. — Наконец-то я нашла человека, с которым можно поговорить, помечтать вместе».

Впоследствии несколько месяцев пара провела рядом. Примечательно, что в своих письмах к Марлен Ремарк говорил, что вместе они по-настоящему счастливы, хотя Дитрих была замужем и не отказывала себе в параллельных романах.



Фото: pinterest.com

«Она просто не могла любить кого-то одного, — пишет Надеждин. — И это была не какая-то особенная распущенность (хотя причина с точки зрения обычного человека именно в распущенности), а свойство ее натуры. Еще там, в предвоенном Париже, Марлен на глазах у изумленного Ремарка завязала роман с богатой туристкой из Америки. Ремарк пребывал в отчаянии, но поделать ничего не мог. А муж Марлен принимал нового любовника жены с безучастной благожелательностью. Он к подобным коллизиям давно привык. И не обращал ни малейшего внимания на причуды супруги».

Позже Дитрих вернулась в Штаты, а Ремарк отправился в маленький городок Порто-Ронко в Швейцарию. Они постоянно созванивались, писали друг другу письма и отправляли телеграммы. Но, похоже, жизнь писателя уже не казалась ему такой счастливой, как раньше. Особенно когда выяснилось, что Марлен не на шутку увлеклась актером Жаном Габеном.

«Независимая и неприступная Марлен вдруг превратилась в домохозяйку, — описывает Надеждин. — С сердечной болью Ремарк наблюдал, как Марлен готовит Габену его любимых лангустов. Как суетится, прибирая дом. Ремарку она не готовила и так о нем не заботилась».

В конце концов Ремарк и Дитрих расстались. Страдая от несчастной любви, писатель воплотил образ Марлен в «Триумфальной арке»: актриса стала прототипом героини Жоан Маду.

Преклонялась перед Паустовским

В середине 60-х Дитрих приехала на гастроли в СССР. Когда актрису спросили, чем бы она хотела заняться, Марлен не задумываясь ответила: «Встретиться с писателем Константином Паустовским».

«Однажды я прочитала рассказ „Телеграмма“ Паустовского. Он произвел на меня такое впечатление, что ни рассказ, ни имя писателя, о котором никогда не слышала, я уже не могла забыть, — позже вспоминала сама Дитрих. — Мне не удавалось разыскать другие книги этого удивительного писателя. Когда я приехала на гастроли в Россию, то в московском аэропорту спросила о Паустовском. Тут собрались сотни журналистов, они не задавали глупых вопросов, которыми мне обычно досаждали в других странах. Их вопросы были очень интересными. Наша беседа продолжалась больше часа. Когда мы подъезжали к моему отелю, я уже всё знала о Паустовском… Позже я прочитала оба тома „Повести о жизни“ и была опьянена его прозой… С тех пор я чувствовала как бы некий долг — поцеловать руку писателя, который это написал».

Так вышло, что Паустовский (тогда он уже был глубоко болен) оказался на одном из выступлений Дитрих. Узнав об этом, звезда пригласила его на сцену. И на глазах изумленной публики стала перед писателем на колени, попутно растеряв добрую половину страз с узкого концертного платья.



Фото: pinterest.com

«Я была так потрясена его присутствием, что, будучи не в состоянии вымолвить по-русски ни слова, не нашла иного способа высказать ему свое восхищение, кроме как опуститься перед ним на колени», — делилась она. А когда спустя несколько лет Константин Георгиевич ушел из жизни, заметила: «Я счастлива, что успела это сделать».

Недостаточно сильно любила дочь

Единственная дочь Марлен Дитрих Мария Рива, не успев как следует оплакать мать, выпустила скандальную биографию великой актрисы. В ней она рассказала о том, что родительницей Марлен была неважной — жестокой и нелюбимой.

«Дитрих была обычной шизофреничкой, она постоянно играла какую-то роль: Лена, Марлен, Лола, мама, но никогда не была самой собой. В этом смысле она была великолепной актрисой, потому что могла играть любые характеры, превращаться в любого человека, — писала Мария. — Я не любила Марлен, но я ее уважала как актрису, тут она была великолепна, очаровательна».

По словам Марии, ее мать определенно любила ее, но как-то странно и не по-матерински.

«Она, возможно, полагала, что если мать влюблена в своего ребенка, то он принадлежит ей», — комментировала она.

На вопрос журналистов о том, зачем Рива решилась написать эту неоднозначную, сквозящую ненавистью к матери книгу, она ответила так:

«Нужно же знать, что не всегда правда то, что видишь. Она просто считала своей обязанностью быть совершенством. Дитрих создал режиссер Штернберг, она согласилась на эту роль. По своей собственной легенде она должна была быть всегда совершенной».