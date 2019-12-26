Черногорские оппозиционеры пошли протестным маршем на столицу

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на лидера местной оппозиции Андрия Мандича.

По словам Мандича, множество людей из разных городов страны вышли протестовать из-за того, что в парламенте не приняли поправки к закону о вероисповедании.

Несколько тысяч жителей города Никшич отправились на Подгорицу, чтобы присоединиться к примерно такому же количеству протестующих.









Ранее президент Черногории Мило Джуканович захотел добиться автокефалии для черногорской церкви по примеру Украины.

Парламент Черногории принял закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", предусматривающий изъятие церковной собственности у Сербской православной церкви (СПЦ). Речь идет о более чем 650 святынях, включая широко известный в православном мире монастырь Острог.