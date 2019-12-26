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Беларусь возглавляет рейтинг российского экспорта лекарственных препаратов

27.12.2019 08:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларусь поступает около 18% от всего экспорта лекарственных препаратов России.

Рейтинг основных стран-получателей российского экспорта лекарственных препаратов в 2019 году возглавляет Беларусь. Отгрузки в нашу страну российских лекарств с начала текущего года в денежном выражении составили 5,9 млрд российских руб., что составляет порядка 18% общего экспорта лекарственных препаратов из России. При этом отгрузки в Беларусь демонстрируют довольно высокую динамику.

Вторая строчка российского экспортного рейтинга медпрепаратов приходится на Украину. Туда уходит 16,3% от общего экспорта.  Аналитики отмечают, что большая часть этих поставок (94% от общей суммы) приходится на отгрузки на территории ДНР и ЛНР. Отгружается туда весьма разношерстный ассортимент, в котором доля ЛП, имеющих собственно российское происхождение, составляет всего порядка 42%, остальное фактически «серые» поставки импортных ЛП, о которых компании-правообладатели могут даже не подозревать.

По данным компании RNC Pharma, с января по сентябрь 2019 года  суммарный объем экспортных поставок лекарств из России составил 32,5 млрд российских руб. (в ценах с учетом таможенных сборов).
 
 
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В Беларусь поступает около 18% от всего экспорта лекарственных препаратов России.
 
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