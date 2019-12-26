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Легенда о «дяде Васе». Генерал Маргелов создал десантные войска заново

27.12.2019 10:32 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Легенда о «дяде Васе». Генерал Маргелов создал десантные войска заново
Памятник Василию Маргелову в Донецке. © / Сергей Аверин / РИА Новости

27 декабря 1908 года родился командующий Воздушно-десантными войсками генерал Василий Маргелов.

«Дембельский альбом» — особенная штука. Те, кто проходил срочную службу, знают, что на создание этого своеобразного шедевра уходят месяцы. Фотографии с сослуживцами, которые не одобрило бы командование, смешные картинки, всевозможные завитушки и украшения — на подготовку такой красоты солдаты не жалеют ни времени, ни сил. Портретов отцов-командиров в «дембельский альбом» обычно не помещают. Но советские десантники, готовя альбомы на «дембель», сбивались с ног, чтобы достать хорошее парадное фото генерала со всеми регалиями. Этим генералом был Василий Филиппович Маргелов, легендарный «дядя Вася», человек, чье имя неразрывно связано с десантом.

«Войска дяди Васи» — так аббревиатуру ВДВ расшифровывают сами десантники.

Генерал Маргелов не был основателем десантных войск. Свой первый прыжок с парашютом он совершил, когда ему исполнилось 40 лет. Но именно он сделал десантников настоящей армейской элитой.

Маркелов — Маргелов

Василий Маргелов родился 27 декабря 1908 года в Екатеринославе, в семье рабочего. Его настоящая фамилия «Маркелов» — Маргеловым он стал из-за ошибки в документах.

До призыва в армию Вася Маргелов успел окончить школу сельской молодежи, поработать грузчиком, плотником, учеником в кожевенной мастерской, коногоном, лесником.

Но главным делом жизни для Маргелова стала военная служба. После призыва его направили на обучение в Объединённую белорусскую военную школу (ОБВШ) им. ЦИК БССР в Минске. После ее окончания в 1931 году Василий Маргелов был назначен командиром пулемётного взвода полковой школы 99-го стрелкового полка 33-й Белорусской стрелковой дивизии.

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Шведский «трофей»

Во время Польского похода РККА в 1939 году возглавлял разведку 8-й стрелковой дивизии. Но настоящим боевым крещением для Маргелова стала советско-финская война 1939-1940 годов, во время которой он командовал Отдельным разведывательным лыжным батальоном 596-го стрелкового полка 122-й дивизии.

Советским войскам тяжело давалась борьба с «летучими» подразделениями финских лыжников. Но разведбат Маргелова был исключением — он сам мог нагнать страху на финнов. Во время одной из операций его бойцы захватили в плен офицеров шведского Генерального штаба. Швеция официально не воевала с СССР, но активно помогала финнам добровольцами и материалами. Вот шведские офицеры и «допомогались».

Легенда о «дяде Васе». Генерал Маргелов создал десантные войска заново
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«Товарищ капитан 3-го ранга»

Перед Великой Отечественной войной Маргелов занимал не совсем обычную должность — он командовал 15-м Отдельным дисциплинарным батальоном. Первые «дисбаты» в СССР были сформированы в 1940 году, и поначалу в них отбывали наказание военнослужащие рядового и младшего начальствующего состава, осуждённые военным трибуналом к лишению свободы на срок от шести месяцев до двух лет за самовольные отлучки.

В самом начале войны Василий Маргелов командовал 3-м стрелковым полком 1-й мотострелковой дивизии, костяк которого составили бывшие «дисбатовцы».

В ноябре 1941 года майор Маргелов был назначен командиром 1-го Особого лыжного полка моряков Балтийского флота. Моряки — это особая каста, и на «сухопутных» офицеров они порой смотрят косо. Но к Маргелову подчиненные прониклись уважением, именуя его морским эквивалентом звания — «товарищ капитан 3-го ранга». По легенде, именно тогда будущий командующий ВДВ прикипел душой к тельняшкам, впоследствии введённым и в обмундирование десантников.


Легенда о «дяде Васе». Генерал Маргелов создал десантные войска заново
Василий Маргелов, 1963 г. Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Герой Советского Союза

В годы Великой Отечественной войны Василий Маргелов был командиром стрелкового полка, начальником штаба и заместителем командира стрелковой дивизии. В 1944 году он вступил должность командира 49-й гвардейской стрелковой дивизии 28-й армии 3-го Украинского фронта.

За форсирование Днепра и освобождения Херсона комдив был удостоен звания Героя Советского Союза. В сентябре 1944 года полковнику Маргелову было присвоено звание «генерал-майор».

Его можно найти на фотографиях Парада Победы — Василий Маргелов командовал сводным полком 2-го Украинского фронта.

После войны он окончил Высшую военную академию имени Ворошилова, и в 1948 году стал командиром 76-й гвардейской Черниговской Краснознаменной воздушно-десантной дивизии.

Десантник — это круто

У Маргелова к этому времени за плечами была богатая и славная биография, у десанта — 18 лет истории. Но то была новая точка отсчета.

Десантные подразделения 1940-х годов могли решать довольно ограниченный круг задач. Имевшиеся в наличии транспортные самолеты позволяли забрасывать в указанные районы относительно небольшие группы парашютистов со стрелковым оружием. От десантников требовалось захватить плацдарм, навести ужас в тылу врага и драться до подхода основных сил, неся при этом значительные потери.

Генерал Маргелов считал, что десантники способны решать куда более серьезные задачи. Для этого необходимы хорошая подготовка и соответствующее техническое оснащение.

В поздние советские времена при слове «десантник» гражданам представлялся крутой мужик в камуфляжной форме, ребром ладони ломающий кирпичи и владеющий приемами рукопашного боя не хуже, чем японский ниндзя. Такие навыки у советских десантников появились благодаря системе подготовки, внедренной генералом Маргеловым.

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Техника для «крылатой пехоты»

Он не боялся заимствований. Как-то, увидев в кино игру регби, известную жесткими силовыми приемами, Маргелов приказал включить ее в комплекс физической подготовки десантников.

В 1954 году под начало новатора отдали все Воздушно-десантные войска. И генерал Маргелов принялся менять картину в целом.

Он не давал покоя оружейным конструкторам, требуя создавать модификации автоматического оружия с учетом специфики десанта. От танкостроителей добивался боевых машин, которые были бы «заточены» под «крылатую пехоту». Особо доставалось авиаконструкторам — Маргелов требовал от них транспортники, которые могли бы в течение нескольких минут десантировать целые полки вместе с техникой.

Самое удивительное, что Василий Маргелов все это получал — автоматы со складным прикладом, боевые машины десанта (не вздумайте при десантниках назвать БМД танком), транспортные самолеты Ан-12, Ан-22 и Ил-76.

Благодаря появлению парашютных платформ, стало возможным десантировать вместе с бойцами артиллерию, инженерную технику и многое другое. Но Маргелов хотел большего.


Легенда о «дяде Васе». Генерал Маргелов создал десантные войска заново
Десантники на учениях «Двина». Фотография на память с командующим ВДВ Василием Маргеловым (в центре). 1970 г. Фото: РИА Новости/ Лев Поликашин

«Первый космонавт ВДВ»

«Если бронетехника приземляется вдалеке от солдат, что в ней проку, — рассуждал генерал, — Необходимо, чтобы машины шли в бой уже через минуту. А это значит, что их нужно десантировать вместе с экипажами».

Долгое время эта мысль казалась безумной. Инженеры не гарантировали выживания бойцов. Но командующий ВДВ добился своего.

5 января 1973 года на парашютодроме ВДВ «Слободка» под Тулой проходило десантирование БМД-1 с двумя членами экипажа в кабине. Одним из испытателей был старший лейтенант Александр Маргелов — родной сын командующего. Генерал Маргелов следил за операцией с командного пункта. Рядом с ним лежал пистолет — в случае неудачи и гибели подчиненных командующий ВДВ собирался вынести себе приговор. Но десантирование прошло успешно.

Впоследствии Маргелова-младшего назовут «первым космонавтом ВДВ». Спустя двадцать лет за участие в испытаниях ему будет присвоено звание Героя России.

Легенда о «дяде Васе». Генерал Маргелов создал десантные войска заново «ВДВ меняет имидж!»

«Мухоморов мне больше не показывать!»

Благодаря Василию Маргелову Воздушно-десантные войска превратились в армейскую элиту, в мощный ударный кулак, с которым вынуждены считаться во всем мире. В считанные часы тысячи бойцов и сотни единиц бронетехники могут быть переброшены на огромные расстояния, и сходу приступить к решению задач любой сложности.

Даже в голливудских боевиках эпохи «холодной войны» символом «красной угрозы» стали десантники.

Количество легенд о самом генерале Маргелове таково, что разобраться в них уже невозможно — где истина, а где красивый вымысел.

Рассказывают, что изначально десантникам разрешили ношение малиновых беретов, таких же, как, к примеру, в Британии. Маргелов, посмотрев однажды на прохождение своих бойцов в такой форме, изрек: «Мухоморов мне больше не показывать!». В итоге командующий добился введения беретов голубого цвета.

В 1970-х годах кинематографисты снимали фильм о десантниках «Голубые молнии». Режиссер со съемочной группой приехал на полигон, чтобы посмотреть на то, как солдаты ВДВ ведут подготовку. Естественно, что создатель картины не упустил случая посоветоваться с присутствовавшим там же генералом Маргеловым. Командующий сказал: «Ты покажи мне десантника в фильме таким, чтобы ему любая женщина на улице дала!». После этих слов одна из дам, входивших в съемочную группу, не привыкшая к подобной прямоте, упала в обморок.


Легенда о «дяде Васе». Генерал Маргелов создал десантные войска заново
Василий Маргелов обходит строй десантников. Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Непререкаемый авторитет

Пост командующего ВДВ Василий Маргелов покинул в январе 1979 года, в возрасте 70 лет. Но для советских десантников Василий Филиппович оставался главным человеком, гуру, непререкаемым авторитетом.

Он умер в марте 1990 года, не застав развала СССР и развала созданных им Воздушно-десантных войск.

Традиции — сильная штука. Генерала Маргелова и сегодня чтят не только в России, но и во всех странах постсоветского пространства. Даже на Украине, где помнят, что «дядя Вася» родился в этой республике.

 
Теги: Минск
 
 
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Генерал Маргелов не был основателем десантных войск. Свой первый прыжок с парашютом он совершил, когда ему исполнилось 40 лет. Но именно он сделал десантников...
 
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