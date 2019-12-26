Вот это реакция! Тренер поймал летящую мимо шайбу

Источник материала: Tut.by

Молодежная сборная Канады победила команду США в матче молодежного чемпионата мира — 6:4, и одним из героев стал тренер победителей.

В воротах сборной Канады играл Нико Доус. В составе сборной Канады отличились Коннор Макмайкл, Баррет Хэйтон (дубль), Нолан Фут, Алекси Лафренье, Тай Делландреа, пишет allhockey.ru.

В одном из эпизодов матча тренер сборной Канады Андре Туриньи поймал вылетевшую на скамейку канадцев шайбу и отдал ее судьям.