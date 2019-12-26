ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В 2020 году в Беларуси появятся новые виды ценных бумаг

27.12.2019 10:31 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Минфин планирует выпустить в следующем году облигации, номинированные в белорусских рублях, а также депозитарные облигации.

Об этом 23 декабря сообщил начальник главного управления государственного долга Минфина Михаил Прищепа на семинаре «Рынок ценных бумаг в Республике Беларусь: тенденции, новации, направления развития».

Он объяснил, почему Минфин не выпускает облигации в белорусских рублях в настоящее время. Во-первых, из-за того, что государственный бюджет РБ в последние годы выполняется с профицитом, и Минфин накопил значительные средства в белорусских рублях на счетах казначейства. 

Во-вторых, государственный долг РБ на 97% сформирован в иностранной валюте, поэтому для его погашения нет смысла привлекать средства в рублях. В 2019 году Минфин провел 9 эмиссий облигаций на внутреннем рынке РБ, а также два доразмещения в сумме на 771,2 млн. долларов в эквиваленте.

Кроме того, Минфин планирует в 2020 году ввести так называемые депозитарные облигации предприятий. По таким облигациям не будут устанавливаться требования к эмитентам по финансовой достаточности, и не будет необходимости утверждения проспекта эмиссии облигаций через Департамент по ценным бумагам Минфина.


Поэтому данные облигации будут весьма рискованными, и предполагается, что приобретать их смогут только квалифицированные инвесторы, то есть лица, которые, по мнению Минфина, могут разбираться в ценных бумагах. Институт таких инвесторов предполагается закрепить на уровне законодательного акта.

Кроме депозитарных облигаций, на белорусском рынке могут появиться стрип-облигации (STRIPS), которые позволяют раздельно обращаться ценным бумагам и купонам по ним.

Минфин предполагает также предоставить прямой доступ к биржевым торгам непрофессиональным участникам, причем к операциям с любыми ценными бумагами. 

Как сообщил директор Департамента по ценным бумагам Министерства финансов Алексей Красинский, это рискованный шаг, но он будет стимулировать эмитентов облигаций активнее проходить процедуру листинга и способствовать развитию рынка ценных бумаг в РБ. 

Алексей Красинский подчеркнул, что Белорусская валютно-фондовая биржа поддерживает эту идею.
 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минфин планирует выпустить в следующем году облигации, номинированные в белорусских рублях, а также депозитарные облигации.
 
Новости дня
Новости разные
 
Снег заказывали? Жители Беларуси делятся зимними фотографиями
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
27.12.2019
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика