Игровой монстр в компактном ноутбуке: обзор ASUS ROG SCAR III G531

Источник материала: Myfin

Обзор игрового ноутбука ASUS ROG SCAR III G531

Ноутбук стоит в линейке самых мощных игровых систем от ASUS. По технической начинке ASUS ROG SCAR III G531 находится в топовом классе, а от старших моделей G731 отличается только более компактной диагональю экрана.



Топовая техническая часть

Как мы отметили выше, техническая начинка ноутбука на высоте. 8-ми ядерный процессор Intel Core i9-9880H в сочетании с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2070 на 8Гб показывает производительность даже в тяжелых ААА-играх на уровне стационарного компьютера аналогичной системы.





С такими “внутренностями” ноутбук позволяет выкручивать уровень графики на максимум в таких требовательных играх как Metro: Exodus, Call of duty: Modern Warfare (2019) и Assassin’s Creed: Odyssey. При этом просадок FPS ниже 30-40 не наблюдается даже в самых горячих моментах игр с максимумом спецэффектов.

Система охлаждения отлично справляется с нагрузками. После 2,5 часов игры было по-прежнему комфортно держать руки на клавиатуре, температура рабочей зоны не превышала нормы.





С шумностью ситуация тоже приятная. Если не переключатся в турбо-режим, то комфортно играть и без наушников - уровень шума не сильно выделятся от фонового звука. В турбо-режиме растет производительность системы и температурные нагрузки, поэтому система охлаждения начинает работать более явственно. Здесь могут понадобиться наушники.

Быстрый дисплей и игровой дизайн

Игровой ноутбук ASUS ROG SCAR III G531 довольно компактный. Дисплей на 15,6 дюймов оснащен очень быстрым 240-герцевым IPS-экраном со временем отклика 3 мс. Это значит, что и после нескольких часов за играми глаза не будут уставать, а плавность движения на экране будет выше, чем на большинстве других современных ноутбуках.







Дизайнеры ноутбука постарались передать внешним обликом мощь и высокую производительность девайса. Прямые углы, агрессивные вентиляционные решетки и яркая динамическая подсветка подчеркивают игровую направленность устройства.

Пара 4-ваттных динамиков обеспечивают удивительно неплохое звучание, учитывая, что ноутбуки обычно не могут похвастаться чистым звуком. Даже на максимальном уровне громкости не появляются хрипы или какие-то другие посторонние звуки.

Личный ключ

Интересная фишка устройства - персональный ключ Keystone, оснащенный NFC-меткой. При его подключении автоматически загружается профиль пользователя с сохраненными настройками, а также открывается доступ к скрытому диску, предназначенному для хранения конфиденциальных файлов.







Игровой монстр на годы

ASUS ROG SCAR III G531 получился компактным игровым монстром, готовым съесть и не подавиться любую новинку индустрии развлечений. При этом его производительности и технической продвинутости хватит как минимум на ближайшие 2 года появления новых игр. Апгрейд не понадобится.