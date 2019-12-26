|
Романовская стала лучшей спортсменкой года в Беларуси, Арямнов - лучшим спортсменом
Источник материала: Tut.by
Белорусская фристайлистка Александра Романовская стала лучшей спортсменкой года в Беларуси. Среди мужчин первенствовал Андрей Арямнов, занявший общее пятое место.
Романовская в этом году стала чемпионкой мира в лыжной акробатике и выиграла этап Кубка мира в Москве. Суммарно она набрала 510 баллов. В опросе
Второе место занял дуэт Марины Литвинчук и Ольги Худенко, в активе которых 456 очков. Отметим, что одна часть журналистов голосовала за них дуэтом, а другая — по отдельности, поэтому индивидуально они заняли еще и восьмое и девятое места. Если бы все голосовали за них парой или индивидуально, то первое место досталось бы именно гребчихам.
Третьей стала лучшая теннисистка Беларуси Арина Соболенко, четвертой — пятиборка Ольга Силкина.
Пятое место занял тяжелоатлет Андрей Арямнов, который оказался лучшим среди мужчин.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская фристайлистка Александра Романовская стала лучшей спортсменкой года в Беларуси. Среди мужчин первенствовал Андрей Арямнов, занявший общее пятое...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)