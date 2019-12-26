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Акцию «Наши дети» на Ивьевщине 26 декабря продолжил благотворительный новогодний утренник

27.12.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Новый год — любимый всеми праздник, но  это, в первую очередь, волшебный детский праздник, и задача взрослых сделать его незабываемым, фееричным, подарить каждому ребенку тепло, чтобы топлива хватило на завтра, послезавтра, на те времена, когда, не дай Бог, система отопления  сломается.

Акцию «Наши дети» на Ивьевщине 26 декабря продолжил благотворительный новогодний утренник

Масштабную республиканскую акцию «Наши дети» на Ивьевщине 26 декабря продолжил благотворительный новогодний утренник с участием заместителя председателя Ивьевского райисполкома по вопросам развития социальной сферы Лидии Войтеховны Носуль.

Напомним, что добрая акция впервые была проведена в 1995 году и в последнее время значительно расширила свои границы, подтвердив общественную значимость. Уже стало традицией посещение утренников и вручение  подарков к Новому году и Рождеству детям  представителями органов власти и организаций  разных форм собственности.

В Ивьевском центре культуры и досуга поздравили детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из неблагополучных, малообеспеченных и многодетных семей, талантливых и активных школьников со всего района и вручили им  подарки почетные гости праздника: представители профсоюзов агропромышленного комплекса, отдела образования, районной ветеранской и других организаций.

Таким образом, участники акции «Наши дети» продолжают  кропотливую работу  по поддержке маленьких белорусов.

А мальчишки и девчонки тем временем окунаются в атмосферу волшебства вместе   со сказочными персонажами.

Мероприятие открыла Лидия Войтеховна Носуль. Она поздравила детей с первым днем каникул, с наступающим Новым годом и Рождеством, пожелала сказочного, зимнего, волшебного, хорошего настроения, которое бы не зависело от дождливой погоды, и исполнения самых невероятных желаний в 2020-ом году.

Здесь не покидало ощущение того, что ты и сам внутри веселого и мистического  представления «Новогодний переполох», устроенного юными актерами образцового театрального коллектива Ивьевской детской школы искусств (режиссер Наталья Олеговна Афонина).

Фотоаппараты и камеры фиксировали положительные эмоции, хорошее настроение и сладкие новогодние подарки. Но ярче всех кадров были  вспышки счастливых улыбок!

Активных, талантливых, целеустремленных, застенчивых,  робких, добрых, милых закружил в веселом ритме праздничный хоровод вокруг новогодней красавицы елки.

Выступление творческого коллектива Ивьевского районного центра творчества детей и молодежи сделало  сказочный предновогодний  утренник незабываемым. И все это ради  улыбки ребенка. 

Чтобы слыть кудесниками - волшебниками, взрослым  понадобилось всего лишь стать участниками акции, забыть на время о себе, присоединиться к добрым делам. И таких людей оказалось не так уж и мало.

В фойе, например, благодаря районному потребительскому обществу, можно было подкрепиться пирожками, булочками, коржиками или поучаствовать в акции «Безопасный Новый год» и получить подарок от Ивьевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям.

Все время рядом с детьми были начальник отдела образования Елена Николаевна Хомко, методист учебно-методического кабинета Татьяна Михайловна Вольская, директор Ивьевского районного центра творчества детей и молодежи Вера Михайловна Семак, директор Ивьевской детской школы искусств Инна Михайловна Шукова,  председатель Ивьевской районной ветеранской организации Иван Станиславович Жидель, лучшие педагоги района, такие, как Лариса Владимировна Ровская, и другие.

«Людьми нас делает не ум, людьми нас делает человечность».

Ни один ребенок не остался без подарка. Это правильно, ведь  дети — наше будущее, их улыбки, радость и смех — то, ради чего мы живем.

Акцию «Наши дети» на Ивьевщине 26 декабря продолжил благотворительный новогодний утренник

Акцию «Наши дети» на Ивьевщине 26 декабря продолжил благотворительный новогодний утренник

Акцию «Наши дети» на Ивьевщине 26 декабря продолжил благотворительный новогодний утренник

Акцию «Наши дети» на Ивьевщине 26 декабря продолжил благотворительный новогодний утренник

Акцию «Наши дети» на Ивьевщине 26 декабря продолжил благотворительный новогодний утренник

Акцию «Наши дети» на Ивьевщине 26 декабря продолжил благотворительный новогодний утренник

Акцию «Наши дети» на Ивьевщине 26 декабря продолжил благотворительный новогодний утренник

Акцию «Наши дети» на Ивьевщине 26 декабря продолжил благотворительный новогодний утренник

И. Холяво

Фото С. Зенкевича.

 
 
Ссылка на источник 39
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Новый год — любимый всеми праздник, но  это, в первую очередь, волшебный детский праздник, и задача взрослых сделать его незабываемым, фееричным, подарить...
 
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