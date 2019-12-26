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В Житковичах водитель сбил пешехода и скрылся

27.12.2019 11:18 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Житковичах молодой водитель сбил пешехода, уехал с места ДТП, машину спрятал в гараже, но его все равно нашли. Подробности сообщили в ГАИ.


ДТП произошло 25 декабря в два часа ночи на улице Социалистической. 23-летний водитель Nissan Almera сбил 35-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. С места происшествия водитель скрылся. Пешеход же попал в больницу.

Позже водителя задержали дома. Поврежденный автомобиль он спрятал в гараже.

 
 
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Позже водителя задержали дома. Поврежденный автомобиль он спрятал в гараже.
 
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