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В Житковичах водитель сбил пешехода и скрылся
Источник материала: Tut.by
В Житковичах молодой водитель сбил пешехода, уехал с места ДТП, машину спрятал в гараже, но его все равно нашли. Подробности
ДТП произошло 25 декабря в два часа ночи на улице Социалистической. 23-летний водитель Nissan Almera сбил 35-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. С места происшествия водитель скрылся. Пешеход же попал в больницу.
Позже водителя задержали дома. Поврежденный автомобиль он спрятал в гараже.
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Позже водителя задержали дома. Поврежденный автомобиль он спрятал в гараже.
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