В Житковичах водитель сбил пешехода и скрылся

Источник материала: Tut.by

В Житковичах молодой водитель сбил пешехода, уехал с места ДТП, машину спрятал в гараже, но его все равно нашли. Подробности сообщили в ГАИ.





ДТП произошло 25 декабря в два часа ночи на улице Социалистической. 23-летний водитель Nissan Almera сбил 35-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. С места происшествия водитель скрылся. Пешеход же попал в больницу.

Позже водителя задержали дома. Поврежденный автомобиль он спрятал в гараже.