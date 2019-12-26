В выходные в Ганцевичах ожидаются похолодания

Пока на календаре красуется 27 декабря, на улице моросит дождь, который напоминает позднюю осень. Но прогнозы синоптиков обнадеживают, обещают, что снег и мороз все же скоро придут на Ганцевщину.
Сегодня синоптики обещают кратковременный снег, а температура воздуха не поднимется выше 1 градуса по Цельсию. Завтра, в субботу, прогнозируется снег и сильный ветер, температура воздуха вечером опустится до минус трех градусов.
В воскресенье, 29 декабря, похолодает еще больше: днем температура воздуха опустится до минус пяти градусов, а ночью до минус восьми. Днем выглянет солнышко, осадков не прогнозируется.
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