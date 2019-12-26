ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Брестской области с аукционов продали 105 объектов недвижимости

27.12.2019 12:40 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской области с начала года на аукционах продано 105 объектов недвижимости республиканской и коммунальной собственности, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель комитета "Брестоблимущество" Павел Манько.

В Брестской области с аукционов продали 105 объектов недвижимости

От продажи неиспользуемого государственного имущества в республиканский и местные бюджеты поступит около Br4 млн.

Из последних аукционов результативными оказались торги 17 декабря, когда были проданы три объекта. Так, газонаполнительная станция возле агрогородка Линово в Пружанском районе, которая выставлялась с 50-процентным снижением цены, была продана в два раза дороже. На объект претендовали трое участников. В результате торгов стоимость лота выросла с Br291 тыс. до Br638 тыс. Это больше суммы, которую "Брестоблгаз" выставлял изначально (Br580 тыс.). Новым собственником объекта стал местный предприниматель.

В два раза выросла цена и на здание бытовых помещений Брестского отделения Белорусской железной дороги в Пинске. Объект выставлялся на аукцион впервые. За него боролись два участника торгов. В итоге объект ушел с молотка за Br62 тыс. вместо начальной суммы в Br28,3 тыс. Новый собственник появился и у здания лесопитомника-конторы в Барановичском районе. Объект недвижимости также выставлялся впервые. Его приобрел единственный участник торгов за начальную цену продажи Br3,4 тыс. плюс 5%.

Тематический предновогодний аукцион объединил все не проданные ранее объекты недвижимости различных категорий (бани, сельские клубы, фельдшерско-акушерские пункты, склады и прочее), которые предлагались за одну базовую величину (сейчас она составляет Br25,5). В результате новый собственник появился у здания Лемешевичской средней школы в Пинском районе.

До конца года "Брестоблимущество" проведет аукционы 27 и 30 декабря. Кроме того, для привлечения потенциальных покупателей предлагаются современные формы торгов. Так, сегодня на электронной площадке Белорусской универсальной товарной бирже КУПП "Барановичикоммунтеплосеть" попробует найти покупателя на здание котельной с правом заключения договора аренды земельного участка. Цена объекта - Br28,3 тыс. - снижена на 50%. В свою очередь ЖРЭУ Бреста за Br549,8 тыс. готово расстаться с комплексом капитальных строений с оборудованием на ул. Я.Купалы. Объект выставляется на торги впервые.

По словам собеседника, уже формируются аукционы на январь будущего года. Назначены торги по 16 объектам. В основном они выставляются с очередным снижением цены, большинство - за 20% от их начальной стоимости.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В Брестской области с начала года на аукционах продано 105 объектов недвижимости республиканской и коммунальной собственности, сообщил корреспонденту БЕЛТА...
 
Новости дня
Новости разные
 
Еще одно авиа-ЧП: самолет из Багдада в Минск экстренно сел в Ростове
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
27.12.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика