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Как Афанасьева выступала беременной: «Кобзон увидел меня и говорит: «Боже мой, деточка! Кто же тебя заставил работать?!»
Источник материала: СТВ
Певица откровенно рассказала о себе и своей работе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Инна Афанасьева, заслуженная артистка Республики Беларусь:
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Как Афанасьева выступала беременной: «Кобзон увидел меня и говорит: «Боже мой, деточка! Кто же тебя заставил работать?!»
Певица откровенно рассказала о себе и своей работе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Вы же в декретном достаточно недолгое время пробыли. Это была...
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