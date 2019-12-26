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Как Афанасьева выступала беременной: «Кобзон увидел меня и говорит: «Боже мой, деточка! Кто же тебя заставил работать?!»

27.12.2019 12:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Певица откровенно рассказала о себе и своей работе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Вы же в декретном достаточно недолгое время пробыли. Это была вынужденная мера или нужны были деньги?

Инна Афанасьева, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Я ведь, на самом деле, работала до последнего. У меня Ваня родился 24 мая, а 30 апреля у нас был концерт в Кремлёвском дворце съездов. Я выходила на шпильке, Кобзон был у нас в концерте. И Кобзон когда пришёл в гримёрку, увидел меня и говорит: «Боже мой, деточка! Кто же тебя заставил работать?!» Я говорю: «Иосиф Давыдович, меня никто не заставлял. Я сама захотела работать».

Как Афанасьева выступала беременной: «Кобзон увидел меня и говорит: «Боже мой, деточка! Кто же тебя заставил работать?!»

Люди в материале: Инна Афанасьева
 
 
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Певица откровенно рассказала о себе и своей работе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Вы же в декретном достаточно недолгое время пробыли. Это была...
 
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