В Буда-Кошелево зажгли елку

Источник материала: Газета Авангард

В центральном районном Доме культуры в рамках республиканской акции «Наши дети» прошел спектакль «Новогодняя легенда о времени» для детей, достигших высоких показателей в учебе, спорте и общественной жизни.













Перед началом представления в фойе маленьких гостей ожидала веселая конкурсно-развлекательная программа, в ходе которой ребята водили хороводы, танцевали и пели веселые песни.











После спектакля ребята во главе с Дедом Морозом и Снегурочкой зажгли главную елку города на центральной площади.









Всем участникам праздника были вручены сладкие подарки.

Ирина ШУТОВА

Фото автора