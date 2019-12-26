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В Буда-Кошелево зажгли елку

27.12.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В центральном районном Доме культуры в рамках республиканской акции «Наши дети» прошел спектакль «Новогодняя легенда о времени» для детей, достигших высоких показателей в учебе, спорте и общественной жизни.

В Буда-Кошелево зажгли елку В Буда-Кошелево зажгли елку
В Буда-Кошелево зажгли елку
В Буда-Кошелево зажгли елку
В Буда-Кошелево зажгли елку
В Буда-Кошелево зажгли елку

Перед началом представления в фойе маленьких гостей ожидала веселая конкурсно-развлекательная программа, в ходе которой ребята водили хороводы, танцевали и пели веселые песни.

В Буда-Кошелево зажгли елку
В Буда-Кошелево зажгли елку
В Буда-Кошелево зажгли елку
В Буда-Кошелево зажгли елку

После спектакля ребята во главе с Дедом Морозом и Снегурочкой зажгли главную елку города на центральной площади.

В Буда-Кошелево зажгли елку
В Буда-Кошелево зажгли елку В Буда-Кошелево зажгли елку
В Буда-Кошелево зажгли елку

Всем участникам праздника были вручены сладкие подарки.

Ирина ШУТОВА

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В центральном районном Доме культуры в рамках республиканской акции «Наши дети» прошел спектакль «Новогодняя легенда о времени» для детей, достигших...
 
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