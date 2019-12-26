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Нацелены на призовые места: белорусские гонщики отправились на «Дакар-2020»

27.12.2019 13:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусские гонщики будут бороться за чемпионский титул на ралли-рейде «Дакар-2020». Впервые в гонке примет участие капотный МАЗ, который входит в число самых быстрых спортивных грузовиков на планете. Маршрут предстоящего марафона будет на редкость сложным и непредсказуемым, рассказали AUTO.TUT.BY в команде «МАЗ-СПОРТавто» накануне вылета в Джедду.


«Дакар-2020» пройдет в Саудовской Аравии с 5 по 17 января. На маршрут выйдут лучшие команды и экипажи мира. Белорусская техника уже находится в порту Джедды.

«МАЗы едут в числе фаворитов. Все знают, что мы умеем побеждать и являемся серьезной угрозой для наших соперников. Цель команды — попасть на пьедестал, оказаться в числе лучших. Мы также рассчитываем внести вклад в укрепление имиджа Беларуси как страны высоких спортивных достижений и поучаствовать в продвижении бренда МАЗ в мире», — отметили в команде.

Белорусы штурмуют «Дакар» тремя экипажами. Впервые в нем участвует капотный МАЗ, который стал самым быстрым на гонке в Марокко и ралли-рейде «Шелковый путь». Перед марафоном «Дакар-2020» грузовики доработали, повысив надежность конструкций. На старт гонки выйдут и два бескапотных МАЗа. На одном из них установлена автоматическая коробка передач.


Ралли-рейд начнется в Джедде — втором по величине городе страны, который является воротами в священные города Мекку и Медину. Всего же марафон включает 12 этапов. По пути экипажи ожидают отрезки с дюнами, песчаные и каменистые участки. Среди отличий — длинные спецучастки. «Боевыми» будут свыше 5000 км, тогда как на прошлом «Дакаре» — немногим свыше 3000. Гонщикам не дадут расслабиться на протяжении всего маршрута.

«Это будет настоящая гонка на выживание — такой, какой и должен быть „Дакар“. Мы этого не боимся: команда готова к спартанским условиям и чрезмерным нагрузкам. Что касается техники, то в Саудовскую Аравию мы везем усовершенствованные спортивные грузовики. И они уже не раз показывали себя с лучшей стороны», — поясняют в «МАЗ-СПОРТавто».


В последний момент составы экипажей изменены. Сергей Вязович поедет на капотном МАЗе вместе со штурманом Павлом Гараниным и механиком Антоном Запорощенко. Пилоту Александру Василевскому составят компанию штурман Дмитрий Вихренко и механик Виталий Мурылев. Третий экипаж поведут пилот Алексей Вишневский, штурман Максим Новиков и механик Андрей Неверович.

Ралли-рейд «Дакар-2020» начнется 5 января в Джедде, а завершится 17 января в Киддии. Гонщикам предстоит преодолеть около 8 тыс. км, в том числе 5 тыс. км спецучастков. В марафоне примут участие свыше 350 экипажей со всего мира, из них 47 будут бороться за пьедестал в классе грузовиков.

 
 
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«Дакар-2020» пройдет в Саудовской Аравии с 5 по 17 января. На маршрут выйдут лучшие команды и экипажи мира. Белорусская техника уже находится в порту Джедды.
 
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