Смотрите: Купаловский создал свою первую маску для Instagram с рисунком Цеслера

Источник материала: KYKY

Купаловский театр создал свою дебютную маску для Instagram. Она называется King Lear («Король Лир») и выглядит, как черно-белая корона с золотистыми бубенцами (если вы потрясете головой, они начнут двигаться!). Театр говорит, что не намерен прекращать.

Сейчас маска работает в тестовом режиме, и найти ее можно только по этой ссылке . Но вскоре будет доступна для всех пользователей Instagram. «Мы давно хотели сделать что-то в этом направлении. Раньше ничего похожего у Купаловского театра не было, это первая наша маска для Instagram. Теперь мы планируем делать их к каждой премьере», – рассказала CityDog специалист по связям с общественностью Купаловского театра Полина Крищанович.

Как уже ясно, маска посвящена премьере спектакля Николая Пинигина «Кароль Лір», который покажут в Купаловском сегодня, 27 декабря. Постановку можно будет увидеть и в другие дни, но уже в следующем году: 14, 15, 28 и 29 января.

Да, кстати: корону для маски взяли с плаката, подготовленного к спектаклю художником и дизайнером Владимиром Цеслером. Вот так выглядит оригинал: