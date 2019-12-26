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Смотрите: Купаловский создал свою первую маску для Instagram с рисунком Цеслера

27.12.2019 13:07 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Купаловский театр создал свою дебютную маску для Instagram. Она называется King Lear («Король Лир») и выглядит, как черно-белая корона с золотистыми бубенцами (если вы потрясете головой, они начнут двигаться!). Театр говорит, что не намерен прекращать.

Сейчас маска работает в тестовом режиме, и найти ее можно только по этой ссылке. Но вскоре будет доступна для всех пользователей Instagram. «Мы давно хотели сделать что-то в этом направлении. Раньше ничего похожего у Купаловского театра не было, это первая наша маска для Instagram. Теперь мы планируем делать их к каждой премьере», – рассказала CityDog специалист по связям с общественностью Купаловского театра Полина Крищанович.

Как уже ясно, маска посвящена премьере спектакля Николая Пинигина «Кароль Лір», который покажут в Купаловском сегодня, 27 декабря. Постановку можно будет увидеть и в другие дни, но уже в следующем году: 14, 15, 28 и 29 января.

Да, кстати: корону для маски взяли с плаката, подготовленного к спектаклю художником и дизайнером Владимиром Цеслером. Вот так выглядит оригинал:

 
 
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Купаловский театр создал свою дебютную маску для Instagram. Она называется King Lear («Король Лир») и выглядит, как черно-белая корона с золотистыми бубенцами (если вы...
 
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