«Жалко Харламова». Асмус раскритиковали за поцелуй с Кридом

Источник материала: Tut.by

31-летнюю актрису Кристину Асмус опять атаковали хейтеры. На сей раз — за сцену поцелуя в новом клипе Егора Крида, пишет cosmo.

Сцена показана в тизере клипа на песню Крида Love is, где Асмус сыграла главную роль. В кадре Кристина и Егор остались наедине в раздевалке, тизер обрывается на моменте, когда соприкасаются их губы. Известно, что помимо Асмус и Крида в ролике снялись блогер Давид Манукян (Dava), Игорь Синяк и звезда TikTok Dina.

На известную блондинку обрушились хейтеры. Они заявили, что замужняя женщина и мама слишком часто решается на откровенные съемки. Пользователи посочувствовали резиденту Comedy Club Гарику Харламову, который вынужден мириться с такой работой супруги.

«Зашел сюда только для того, чтобы прочитать остроумные шутки про Харламова», «Гарик Харламов вышел из беседы», «Ох уже эта Асмус… Такая скромная в „Интернах“ была, а черти не дремали», «Клипа еще нет, а мне уже жалко Харламова», «При живом-то муже», — отметили они в комментариях.

Напомним, Кристина пережила волну нападок после выхода фильма «Текст», где она полностью обнажилась и снялась в постельной сцене с Иваном Янковским . После этого актриса разрыдалась в прямом эфире и заявила, что больше не согласится на интимную съемку. Гарик заявил, что не видит в этом ничего крамольного, поскольку актерская работа подразумевает поцелуи и пикантные кадры.