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«Жалко Харламова». Асмус раскритиковали за поцелуй с Кридом
Источник материала: Tut.by
31-летнюю актрису Кристину Асмус опять атаковали хейтеры. На сей раз — за сцену поцелуя в новом клипе Егора Крида,
Сцена показана в тизере клипа на песню Крида Love is, где Асмус сыграла главную роль. В кадре Кристина и Егор остались наедине в раздевалке, тизер обрывается на моменте, когда соприкасаются их губы. Известно, что помимо Асмус и Крида в ролике снялись блогер Давид Манукян (Dava), Игорь Синяк и звезда TikTok Dina.
На известную блондинку обрушились хейтеры. Они заявили, что замужняя женщина и мама слишком часто решается на откровенные съемки. Пользователи посочувствовали резиденту Comedy Club Гарику Харламову, который вынужден мириться с такой работой супруги.
«Зашел сюда только для того, чтобы прочитать остроумные шутки про Харламова», «Гарик Харламов вышел из беседы», «Ох уже эта Асмус… Такая скромная в „Интернах“ была, а черти не дремали», «Клипа еще нет, а мне уже жалко Харламова», «При живом-то муже», — отметили они в комментариях.
Напомним, Кристина пережила волну нападок после выхода фильма «Текст», где она полностью обнажилась и
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В новом клипе исполнителя.
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