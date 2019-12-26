Состоялось вручение областных наград

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В пятницу, 27 декабря, в зале заседаний райисполкома состоялось совместное заседание президиума Несвижского районного Совета депутатов XXVIII созыва и Несвижского районного исполнительного комитета по вопросу “О прогнозе социально-экономического развития Несвижского района на 2020 год. О районном бюджете на 2020 год”. Участие в нем приняли депутаты районного Совета депутатов двадцать восьмого созыва, руководители и специалисты управлений и служб райисполкома.

Совместное заседание вели председатель Несвижского райисполкома Александр Ломский и председатель Несвижского районного Совета депутатов Валерий Лазюк.

В ходе заседания состоялось вручение наград Минского областного исполнительного комитета, Минского областного и Несвижского районного Советов депутатов.





Почетные грамоты Несвижского районного Совета депутатов и памятные подарки от Несвижского райисполкома члену Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва от Минской области Николаю Радоману и депутату Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва Елене Анисим вручили председатель районного Совета депутатов Валерий Лазюк и председатель Несвижского райисполкома Александр Ломский





Председатель Несвижского райисполкома Александр Ломский поздравил члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва от Минской области Владимира Лукьянова с началом деятельности в новой должности





Поздравление депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва Ивана Мамайко





Ответственный секретарь Несвижской районной организации ветеранов Белорусского общественного объединения ветеранов Леокадия Чурак, главный специалист по идеологической работе ОАО “Несвижский райагросервис” Татьяна Шумовская и директор ГУО “Средняя школа № 1 г. Несвижа” Татьяна Дубовик с наградами Минского областного исполнительного комитета и Минского областного Совета депутатов.

“НН”.