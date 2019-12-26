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Как в Минске будет работать метро в праздники
Источник материала: Myfin
1 января 2020 года с полуночи до 4:15 интервал движения поездов составит 6 минут на каждой линии. Станции «Немига» и «Октябрьская» закроют на вход в 4:15, все остальные - в 4:00.
31 декабря 2019 года и 4 января 2020-го метро будет работать по графику пятниц;
1, 2, 5, 6 и 7 января - по графику воскресных дней;
3 января - по графику будней.
В новогоднюю ночь все кассы на станциях «Немига» и «Октябрьская» будут работать.
Источник: Myfin.by
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В Минске меняется график движения поездов метро в предпраздничные и праздничные дни. Это сделано для удобства участников новогодних и рождественских гуляний,...
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