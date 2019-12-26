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Александр Лукашенко на Главной ёлке страны: «Вы сделаете для своей страны что-то очень важное и полезное»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 27 декабря во Дворце Республики собрались дети со всей Беларуси. Более двух тысяч ребят приглашены на Главную ёлку страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Часто ее называют президентской, потому что по традиции каждый год маленьких белорусов лично поздравляет глава государства. Обращаясь к ребятам, Александр Лукашенко отметил, что именно в добрых делах продолжаются лучшие традиции белорусов, у которых нет и не может быть чужих детей.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я очень верю в вас и знаю, что в будущем вы станете хорошими людьми – честными, добрыми и трудолюбивыми. Знаю, что вы сделаете для своей страны что-то очень важное и полезное.
Волшебная атмосфера уже с порога. Прямо в холле встречают любимые сказочные персонажи и задорно зазывают в хоровод. Но самое интересное – на сцене. Это красочное музыкально-сценическое шоу в исполнении творческих коллективов страны. Ну, и разумеется, сегодня ни один маленький зритель не остался без подарка.
Здесь очень атмосферно: сразу появляется новогоднее настроение. Побывать здесь – это то же самое, что побывать в какой-то сказке. Мне кажется, что после этой поездки многие мечты могут сбыться.
Снега не было и настроения, соответственно, тоже. А сюда приехал – и снег пошел, и везде елки, люди счастливы. Все очень круто и красиво.
Очень большие впечатления, что именно я побывала на этой елке. Много детей хотели сюда попасть, но попали единицы, лучшие дети. Очень большие впечатления, очень радостно.
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
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Александр Лукашенко на Главной ёлке страны: «Вы сделаете для своей страны что-то очень важное и полезное»
Новости Беларуси. 27 декабря во Дворце Республики собрались дети со всей Беларуси. Более двух тысяч ребят приглашены на Главную ёлку страны, сообщили в программе...
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