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Александр Лукашенко на Главной ёлке страны: «Вы сделаете для своей страны что-то очень важное и полезное»

27.12.2019 13:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 27 декабря во Дворце Республики собрались дети со всей Беларуси. Более двух тысяч ребят приглашены на Главную ёлку страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко на Главной ёлке страны: «Вы сделаете для своей страны что-то очень важное и полезное»


Александр Лукашенко на Главной ёлке страны: «Вы сделаете для своей страны что-то очень важное и полезное»


Александр Лукашенко на Главной ёлке страны: «Вы сделаете для своей страны что-то очень важное и полезное»

Часто ее называют президентской, потому что по традиции каждый год маленьких белорусов лично поздравляет глава государства. Обращаясь к ребятам, Александр Лукашенко отметил, что именно в добрых делах продолжаются лучшие традиции белорусов, у которых нет и не может быть чужих детей.   

Александр Лукашенко на Главной ёлке страны: «Вы сделаете для своей страны что-то очень важное и полезное»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы как истинные благородные люди, как истинные белорусы помогаем этим детишкам. К нам на оздоровление приезжают ребята из разных уголков планеты, например, из Японии, Китая, Сирии. В республиканском центре «Зубрёнок» побывали дети из более чем 40 стран мира. И всем им не только мы, взрослые, но прежде всего вы, дети, дарили свои улыбки и свои добрые сердца. Это запомнится навсегда. Это малое, что мы можем сделать для того, чтобы все дети Земли знали: они нужны. И мы, взрослые, в своем большинстве живем и работаем ради счастливого будущего этих детей.

Александр Лукашенко на Главной ёлке страны: «Вы сделаете для своей страны что-то очень важное и полезное»

Я очень верю в вас и знаю, что в будущем вы станете хорошими людьми честными, добрыми и трудолюбивыми. Знаю, что вы сделаете для своей страны что-то очень важное и полезное. 

Александр Лукашенко на Главной ёлке страны: «Вы сделаете для своей страны что-то очень важное и полезное»


Победители олимпиад, творческих конкурсов и спортивных состязаний, а еще те, кто в силу жизненных обстоятельств не может встретить праздник в кругу семьи – воспитанники детских домов и интернатов. Они главные гости новогоднего представления во Дворце Республики.   

Александр Лукашенко на Главной ёлке страны: «Вы сделаете для своей страны что-то очень важное и полезное»

Волшебная атмосфера уже с порога. Прямо в холле встречают любимые сказочные персонажи и задорно зазывают в хоровод. Но самое интересное на сцене. Это красочное музыкально-сценическое шоу в исполнении творческих коллективов страны. Ну, и разумеется, сегодня ни один маленький зритель не остался без подарка.   

Александр Лукашенко на Главной ёлке страны: «Вы сделаете для своей страны что-то очень важное и полезное»

Здесь очень атмосферно: сразу появляется новогоднее настроение. Побывать здесь  это то же самое, что побывать в какой-то сказке. Мне кажется, что после этой поездки многие мечты могут сбыться.   

Александр Лукашенко на Главной ёлке страны: «Вы сделаете для своей страны что-то очень важное и полезное»

Снега не было и настроения, соответственно, тоже. А сюда приехал – и снег пошел, и везде елки, люди счастливы. Все очень круто и красиво.   

Александр Лукашенко на Главной ёлке страны: «Вы сделаете для своей страны что-то очень важное и полезное»

Очень большие впечатления, что именно я побывала на этой елке. Много детей хотели сюда попасть, но попали единицы, лучшие дети. Очень большие впечатления, очень радостно.   

Александр Лукашенко на Главной ёлке страны: «Вы сделаете для своей страны что-то очень важное и полезное»

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Мы охватили каждого ребенка. Те, кто в семьях, – понятно, получат подарки и от школы, от детсада, и от родителей. Те, которые обделены этой заботой и временно находятся в детских домах, интернатах, в домах семейного типа они окружены заботой и, конечно, поздравления будут от их приемных родителей. Но вы видите, все должностные лица посещают, поздравляют детей. И самое главное – мы напитываемся этой энергетикой, которая исходит от детей в предвкушении чуда.

Александр Лукашенко на Главной ёлке страны: «Вы сделаете для своей страны что-то очень важное и полезное»

Александр Лукашенко на Главной ёлке страны: «Вы сделаете для своей страны что-то очень важное и полезное»


На этом самая трогательная акция зимы не заканчивается. Поверить в чудо и окунуться в сказку во Дворце Республики приглашают до 6 января.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Игорь Петришенко
 
 
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Новости Беларуси. 27 декабря во Дворце Республики собрались дети со всей Беларуси. Более двух тысяч ребят приглашены на Главную ёлку страны, сообщили в программе...
 
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