Афанасьева: «Каждая женщина достойна, наша особенно, быть «Женщиной года»

Источник материала: СТВ

Певица откровенно рассказала о себе в программе «В людях» .

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Вы, кроме того, что талантливая и любимая тысячами наших граждан артистка, ещё и «Женщина года». И, безусловно, эта награда не только за творчество. А как Вы считаете, за что ещё?

Инна Афанасьева, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Не знаю, я даже затрудняюсь сказать что-либо. Да у нас все – «Женщины года». Просто я – олицетворение этих женщин.





Вадим Щеглов:

Как Вы хитро ответили, всё-таки!

Инна Афанасьева:

Согласитесь, каждая женщина достойна, наша особенно, быть «Женщиной года».