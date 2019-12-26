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Афанасьева: «Каждая женщина достойна, наша особенно, быть «Женщиной года»

27.12.2019 13:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Певица откровенно рассказала о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Вы, кроме того, что талантливая и любимая тысячами наших граждан артистка, ещё и «Женщина года». И, безусловно, эта награда не только за творчество. А как Вы считаете, за что ещё?

Инна Афанасьева, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Не знаю, я даже затрудняюсь сказать что-либо. Да у нас все – «Женщины года». Просто я – олицетворение этих женщин.

Афанасьева: «Каждая женщина достойна, наша особенно, быть «Женщиной года»

Вадим Щеглов:
Как Вы хитро ответили, всё-таки!

Инна Афанасьева:
Согласитесь, каждая женщина достойна, наша особенно, быть «Женщиной года».

Люди в материале: Инна Афанасьева
 
 
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Певица откровенно рассказала о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Вы, кроме того, что талантливая и любимая тысячами наших граждан артистка,...
 
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