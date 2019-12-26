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Афанасьева: «Каждая женщина достойна, наша особенно, быть «Женщиной года»
Источник материала: СТВ
Певица откровенно рассказала о себе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Инна Афанасьева, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Вадим Щеглов:
Инна Афанасьева:
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Певица откровенно рассказала о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Вы, кроме того, что талантливая и любимая тысячами наших граждан артистка,...
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