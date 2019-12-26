Показываем первые фотографии с губернаторской ёлки в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

Путешествие в новогоднюю сказку, сладкие подарки и хорошее настроение подарили сегодня детям на губернаторской елке во время акции "Наши дети" в Бресте. В Центре молодёжного творчества города Бреста сегодня, 27 декабря 2019 года собрались дети со всей области.





В областной центр пригласили отличников учебы, победителей районных и областных олимпиад, конкурсов и соревнований, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лидеров и активистов детских общественных организаций из районов и городов Брестской области.





В рамках мероприятия состоялся концерт.





Дети получили подарки. Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" проходит в Беларуси с 9 декабря по 10 января.