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Показываем первые фотографии с губернаторской ёлки в Бресте

27.12.2019 14:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Путешествие в новогоднюю сказку, сладкие подарки и хорошее настроение подарили сегодня детям на губернаторской елке во время акции "Наши дети" в Бресте. В Центре молодёжного творчества города Бреста сегодня, 27 декабря 2019 года собрались дети со всей области.

Показываем первые фотографии с губернаторской ёлки в Бресте

В областной центр пригласили отличников учебы, победителей районных и областных олимпиад, конкурсов и соревнований, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лидеров и активистов детских общественных организаций из районов и городов Брестской области.

Показываем первые фотографии с губернаторской ёлки в Бресте

В рамках мероприятия состоялся концерт.

Показываем первые фотографии с губернаторской ёлки в Бресте

Дети получили подарки. Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" проходит в Беларуси с 9 декабря по 10 января.

 
Теги: Брест
 
 
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  Путешествие в новогоднюю сказку, сладкие подарки и хорошее настроение подарили сегодня детям на губернаторской елке во время акции "Наши дети" в Бресте. В Центре...
 
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