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В МТС подешевели смартфоны Xiaomi серии Redmi

27.12.2019 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

В МТС подешевели смартфоны Xiaomi серии Redmi

В сети салонов и интернет-магазине МТС снизились цены на ряд смартфонов Xiaomi серии Redmi. Доступнее стали модели Redmi 8A, Redmi Note 8 3/32 Гб, Redmi Note 8 Pro 6/64 Гб и Redmi Note 8 Pro 6/128 Гб.

Смартфон Xiaomi Redmi Note 8 Pro порадует своего владельца большим безрамочным 6,53-дюймовым экраном, емкой батареей на 4500 мАч и мощной квадрокамерой с 64-мегапиксельным основным сенсором. Версии Xiaomi Redmi Note 8 Pro с 6/64 Гб и 6/128 Гб памяти подешевели до 639 и 699 рублей соответственно. При использовании промокода «Супер», первый вариант можно приобрести за 619 рублей, второй — за 669 рублей.

Модель Xiaomi Redmi Note 8 3/32 Гб предлагает экран с диагональю 6,3 дюйма и разрешением FullHD+, аккумулятор емкостью 4000 мАч и квадрокамеру на 48+8+2+2 Мп. На нее цена снизилась до 399 рублей, а с промокодом «Супер» стала доступна за 359 рублей. В МТС также продается версия Xiaomi Redmi Note 8 4/64 Гб, которую благодаря промокоду «Супер» можно купить за 414 рублей.

Xiaomi Redmi 8A оснащен экраном с диагональю 6,2 дюйма и разрешением HD+, батареей на 5000 мАч и основной камерой на 12 Мп. Стоимость Xiaomi Redmi 8A 2/32 Гб уменьшилась до 279 рублей, а с промокодом «Супер» можно стать его обладателем всего за 259 рублей.

УНП 800013732 СООО «Мобильные ТелеСистемы»

 

 

 
 
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