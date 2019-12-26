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Мужчина выбирал момент. Девушка три года спала в полуметре от помолвочного кольца

27.12.2019 13:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Мужчина примерно четыре года подыскивал удачный момент и набирался храбрости, чтобы сделать предложение своей девушке. Наконец, это свершилось. 

Американский телевизионный продюсер Элан Гейл рассказал всю историю на своей странице в Twitter. 

Мужчина выбирал момент. Девушка три года спала в полуметре от помолвочного кольца
Фото: instagram.com/theyearofelan 

Три с половиной года назад, когда Гейл встречался с Молли около восьми месяцев, пара зашла в антикварный ювелирный магазин. Там девушка примерила кольцо с изумрудом. Затем она сказала, что если Элан захочет сделать ей предложение, он должен найти похожее кольцо. 

Мужчина выбирал момент. Девушка три года спала в полуметре от помолвочного кольца
Фото: twitter.com/theyearofelan 

На следующий день мужчина вернулся в тот магазин и купил кольцо. Дома Гейл поместил покупку в коробку, расположенную недалеко от кровати. В коробке хранились различные квитанции, поэтому Элан предполагал, что Молли вряд ли туда заглянет. 

«Три года каждую ночь мы с Молли спали в постели в полуметре от этой коробки. Молли подумала, что кольцо затерялось в песках времени. Но я знал, что это всего лишь вопрос времени», – продолжил рассказывать Гейл. 

Мужчина выбирал момент. Девушка три года спала в полуметре от помолвочного кольца
Фото: twitter.com/theyearofelan 

В середине декабря пара поехала на японский остров Хоккайдо, чтобы покататься на лыжах. И мужчина взял с собой кольцо. В какой-то момент Элан попросил девушку притормозить, а затем начал снимать свои лыжи. Молли с непониманием посмотрела на мужчину и спросила, что он делает. 

Мужчина выбирал момент. Девушка три года спала в полуметре от помолвочного кольца
Фото: twitter.com/theyearofelan 

Тогда Гейл вынул кольцо, опустился на одно колено и рассказал девушке о своих чувствах к ней. И попросил выйти за него замуж. Молли согласилась. Больше в тот день им покататься не удалось, поэтому жених и невеста решили вернуться на гору следующим утром. 

Мужчина выбирал момент. Девушка три года спала в полуметре от помолвочного кольца
Фото: twitter.com/theyearofelan 

Элан закончил свой рассказ словами благодарности всем, кто поддерживал их пару. 

Сейчас в жизни Элана и Молли будут только нежность и любовь, но самое весёлое начнётся через несколько лет семейной жизни.

Наглядные примеры того, какие забавные ситуации случаются в отношениях между супругами, смотрите здесь

Люди в материале: Элан Гейл, Elan Gale, Molly Caitlyn Quinn, Молли Кейтлин Куинн
 
 
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Мужчина примерно четыре года подыскивал удачный момент и набирался храбрости, чтобы сделать предложение своей девушке. Наконец, это свершилось.  Американский...
 
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