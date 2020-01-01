Курсы валют на 27 декабря: курс доллара 2.1065, курс евро 2.3433, российский рубль 3.3985

Источник материала: Myfin

27.12.2019: итоги торгов БВФБ

27 декабря 2019 года на торгах БВФБ были установлены следующие официальные курсы иностранных валют: курс доллара – 2.1065, курс евро – 2.3433, курс российского рубля (100 RUB) составил 3.3985.

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились ростом на 0.0081 рубля до 2.1065, что составило 0.39%. Всего за месяц доллар укрепился на 0.0108 рублей.

Средневзвешенный курс евро увеличился по отношению к рублю на 0.0163 (0.7%), на 27 декабря 2019 курс составил 2.3433. По итогам месяца евро вырос на 0.0327 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ослаблением на 0.0012 рублей (0.04%). За месяц средневзвешенный курс рубля увеличился всего на 0.1181 рублей.

Объём торгов в BYN Доллар Евро Российский рубль 39 486 000 55 534 000 17 574 600

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.063 – 2.105 рублей, курс продажи доллара 2.108 – 2.142. Евро можно было продать в диапазоне 2.266 – 2.34 рублей, купить – 2.345 – 2.375.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

USD/RUB =62.5 (стоимость 1 доллара равна 62.5 российских рубля),

=62.5 (стоимость 1 доллара равна 62.5 российских рубля), EUR/USD =1.114 (1 евро стоит 1.114 доллар),

=1.114 (1 евро стоит 1.114 доллар), EUR/RUB =69.4 (69.4 рублей составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси , установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице .