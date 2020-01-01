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Курсы валют на 27 декабря: курс доллара 2.1065, курс евро 2.3433, российский рубль 3.3985
Источник материала: Myfin
27 декабря 2019 года на
В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.063 – 2.105 рублей, курс продажи доллара 2.108 – 2.142. Евро можно было продать в диапазоне 2.266 – 2.34 рублей, купить – 2.345 – 2.375.
На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:
Полную информацию о
Также вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России и сравнить
Источник: Myfin.by
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27 декабря 2019 года на торгах БВФБ были установлены следующие официальные курсы иностранных валют:курс доллара 2.1065, курс евро 2.3433, курс российского рубля составил...
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