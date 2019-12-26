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«Колонну будет сопровождать звездолёт». Где и когда пройдёт шествие Дедов Морозов в Минске

27.12.2019 13:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

28 декабря будет шествие Дедов Морозов. Где оно будет проходить, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

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Александр Шестаков, заместитель начальника управления культуры Мингорисполкома:
Шествие пройдет 28 декабря в 17.00 с площади Независимости и будет завершаться на площади Октябрьская. В нем планируется более 1.000 сказочных персонажей и участие главного Деда Мороза нашего города Минска с звездолетом это очень интересная конструкция, которая будет сопровождать колонну. Также примут участие различные организации, ведомства это будет достаточно ярко, интересно и посетить данное шествие может любой из желающих в нашем городе.

«Колонну будет сопровождать звездолёт». Где и когда пройдёт шествие Дедов Морозов в Минске

Для этого перекроют проспект?

Александр Шестаков:
Да.

«Колонну будет сопровождать звездолёт». Где и когда пройдёт шествие Дедов Морозов в Минске

 

Люди в материале: Александр Шестаков
 
Теги: Минск
 
 
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28 декабря будет шествие Дедов Морозов. Где оно будет проходить, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь. «Дважды в день можно посмотреть». Бесплатные...
 
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