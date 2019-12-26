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«Колонну будет сопровождать звездолёт». Где и когда пройдёт шествие Дедов Морозов в Минске
Источник материала: СТВ
28 декабря будет шествие Дедов Морозов. Где оно будет проходить, узнали в программе
Александр Шестаков, заместитель начальника управления культуры Мингорисполкома:
Для этого перекроют проспект?
Александр Шестаков:
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28 декабря будет шествие Дедов Морозов. Где оно будет проходить, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь. «Дважды в день можно посмотреть». Бесплатные...
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