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В Каменецком районе мужчина угнал у соседа УАЗ, врезался на нем в дерево и сам вызвал милицию

27.12.2019 15:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Каменецком районе мужчина угнал у соседа автомобиль и попал в ДТП. Об этом сообщили в УВД Брестского облисполкома.


В милицию обратился мужчина и рассказал о том, что он угнал автомобиль у соседа и попал в аварию. Сотрудники милиции прибыли к месту ДТП и обнаружили заявителя рядом с автомобилем.

Мужчина рассказал милиционерам, что сосед обычно оставлял УАЗ во дворе дома, но в этот день он припарковал машину рядом с участком, оставив ключ в замке зажигания. Фигурант решил воспользоваться ситуацией и взять автомобиль «во временное пользование», но проехал несколько километров и врезался в дерево.


После происшествия мужчина сразу рассказал все соседу, который порекомендовал ему добровольно позвонить в милицию.

 
 
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