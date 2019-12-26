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В Каменецком районе мужчина угнал у соседа УАЗ, врезался на нем в дерево и сам вызвал милицию
Источник материала: Tut.by
В Каменецком районе мужчина угнал у соседа автомобиль и попал в ДТП. Об этом
В милицию обратился мужчина и рассказал о том, что он угнал автомобиль у соседа и попал в аварию. Сотрудники милиции прибыли к месту ДТП и обнаружили заявителя рядом с автомобилем.
Мужчина рассказал милиционерам, что сосед обычно оставлял УАЗ во дворе дома, но в этот день он припарковал машину рядом с участком, оставив ключ в замке зажигания. Фигурант решил воспользоваться ситуацией и взять автомобиль «во временное пользование», но проехал несколько километров и врезался в дерево.
После происшествия мужчина сразу рассказал все соседу, который порекомендовал ему добровольно позвонить в милицию.
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Рассказать все милиционерам ему порекомендовал сосед.
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