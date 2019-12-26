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«Я решил спасти эту жизнь». Интервью Саши Ярославцева о жизни без гламура

27.12.2019 15:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В последнее время Саша Ярославцев перестал появляться на светских мероприятиях и вечеринках. Телеведущий увлекся правильным питанием, попробовал себя в роли ресторатора, а недавно занялся дизайном интерьеров. Кроме того, у любимца Саши Ярославцева сфинкса Мауса появились друзья: кошка Микки, котенок Ричи. Домашние любимцы вдохновили своего хозяина на помощь приютам для бездомных животных и поддержку волонтерских инициатив. Что же стало причиной таких перемен в жизни шоумена, читайте в нашем интервью.


О правильном питании, светской жизни и о том, куда пропал «Ричмонд»

— Саша, важная часть вашей жизни — правильное питание и особое отношение к животным. Как вы к этому пришли?

— Все началось с изменения отношения к здоровью. Мне до шестого десятка осталось всего 8 лет. А питание играет огромную роль в том, как мы выглядим. Собственно, это и привело меня к такой резкой перемене образа жизни. Просто я осознал, что употребление красного мяса вредит моему здоровью. Постепенно вместе с правильным питанием стал задумываться об этической стороне вопроса. Безусловно, когда ты любишь котов, собак, а я еще и очень люблю поросят, глупо сначала лелеять животное, а потом его есть. Это нечестно. По сути, в чем отличие теленка от котенка? Ни в чем. Поэтому я против употребления мяса животных в пищу.

Саша Ярославцев, которому в 2020-м исполнится 43

— Говоря об этической стороне вопроса, вы много внимания уделяете стилю. А что думаете про натуральную кожаную обувь, меховые изделия?

— Я не могу сказать, что не ношу кожу. Но стараюсь сводить ее количество в гардеробе к минимуму. Тот же рюкзак у меня не из кожи, как и все, что на мне надето сегодня. А кожаные, меховые вещи — это то, что я донашиваю из прошлой жизни. Сегодня я ни в коем случае не куплю натуральную обувь. Скажу больше: у меня есть норковый шарф известного бренда. Он был куплен лет 10 назад. И каждый раз, когда я беру его в руки, пытаюсь себя убедить, что эта вещь неживотного происхождения. Это ужасно неприятное чувство.

Саша Ярославцев предпочитает носить животные принты на одежде из материалов неживотного происхождения

— Кто или что вас вдохновило на такие перемены?

— Я думаю, что это все же всемирная тенденция: когда об этом говорят и когда известные люди поднимают такие вопросы. Они и открыли мне глаза на вещи, которые я делал раньше неправильно, не придавая этому значения. Некоторые привычки, которые привили нам родители, — это привычки умерших людей. Их уже нет, а мы продолжаем так делать, и кто сказал, что это правильно?

Я отлично понимаю, что у сельских жителей Крайнего Севера убийство тюленя или медведя может быть вопросом выживания. Но у жителей таких мегаполисов, как Минск, есть выбор. Мы можем себе позволить не носить кожаную вещь и хотя бы попробовать разнообразить рацион и употреблять меньше мяса.

— Как считаете, вегетарианство — это сегодня модный тренд? Или все же из-за популярности шаурмы и бургеров до тренда не дотягивает?

— Приведу пример. Сегодня курить на улице стало не просто неприлично. Это уже каменный век! Может быть, я потому и сам бросил — просто начал комплексовать. Такая же тенденция и с питанием. Меня в основном окружают люди, которые следят за собой и за тем, что едят. Наташа Кондратенко − издатель журнала «Культ» — тоже не ест мяса. Андрей Гнет — известный режиссер — очень много помогает питомникам для птиц. И мы вот так поддерживаем друг друга. Эти люди никогда не пнут котенка или щенка на улице, а многие возьмут на передержку.

— Еще пять лет назад ваш образ в медиа был совсем иным: мачо из светской тусовки Минска. Сейчас же все изменилось. Даже в инстаграме вы больше не «Ричмонд» (прежнее прозвище Саши. — Прим. редакции).

— Я просто вырос. Из этого прозвища в том числе. Мне перестали быть интересны тусовки. Сегодня для меня это трата времени и заполнение внутренней пустоты. Конечно, и сейчас меня куда-то приглашают, но я стал очень избирательным. Должно быть действительно значимое мероприятие, чтобы я там оказался. Сейчас мне очень хорошо с самим собой, а времени и вовсе ни на что не хватает. Постоянно занимаюсь своими проектами и никогда не сижу без дела.

О домашних питомцах, поисках всем миром и совете Анны Бонд

— Сегодня у вас дома живут три кота: Микки, Маус и Ричи. Как в вашем доме появились питомцы?

— Сначала у меня появился Маус. Честно признаюсь, я его купил, потому что хотел сфинкса. Потом подвернулся случай, когда заводчики хотели избавиться от кошечки этой же породы, потому что у нее были большие проблемы со здоровьем. Я решил спасти жизнь, выходил ее и назвал Микки — в пару к Маусу.

— Минувшим летом с ней приключилась непростая история. Расскажите о ней.

— Микки удалось непонятным образом выскользнуть из дома. Мы искали ее всем миром! Это была история, которая перевернула мою жизнь. Я никогда не думал, что животное может настолько привязать к себе. На неделю выключился из жизни и, словно зомби, просыпался каждый день в пять утра и шел ее искать. Дошел уже до того, что звонил какой-то ясновидящей по телефону. Друзья, не занимайтесь этим, пожалуйста, но поймите, что я был в отчаянии. Был даже график поиска. Добрые люди печатали тысячи листовок, помогали расклеивать. Друзья в Голливуде попросили Микки Рурка, чтобы он сделал пост, Андрей Малахов написал в инстаграм. Все местные звезды тоже написали об этом.

Подпись к фото: Кошечку Микки летом искали всем миром

Аня Бонд посоветовала по рецепту ее бабушки привязать платочек к столу и сказать: «Черт-черт поиграл и назад отдал!» Я подумал, что это странно, но тем не менее и это сделал.

На шестые сутки, когда мы исколесили все вокруг, забежали соседи и говорят: «Саша, там в кустах что-то, на твою Микки похожее!». Я бросился туда изо всех сил и нашел это существо. Взгляд уже был тусклый, она дышала на ладан. Но вы не представляете, какое это было счастье! Вот она, наконец-то рядом! Я тогда понял, что мы постоянно ищем счастье где-то за пределами своей жизни, а ведь это так просто. Важно, чтобы все близкие и коты тоже были рядом.

— В тот момент в вашем доме появился еще один житель − котенок Ричи. Как это произошло?

— Я понимал, что если Микки не найдется, то Маус этого просто не переживет. Потому что дома воцарилась тогда великая депрессия. На Маусе не было «морды». Тогда я взял к нам Ричика. Его отдали мне по объявлению. Предыдущим хозяевам он просто не был нужен.

О помощи бездомным животным и способах решения проблемы

— Кроме своих домашних питомцев вы также помогаете волонтерам и приютам для бездомных животных. Расскажите об этой части вашей жизни.

— Есть два приюта, которые я курирую. Первый — «Кот в окошке», а второй находится недалеко от Молодечно. Его содержит женщина, которая живет в частном секторе. Я регулярно им помогаю. Но в большей степени все же поддерживаю волонтеров. Мне часто пишут в инстаграме, когда нужны средства на операцию, корм, передержку. Так сложилось, к сожалению или к счастью, что животным сегодня я помогаю больше, чем людям.


Фото: Саша Ярославцев в приюте «Кот в окошке». На руках у Саши кошечка Буся. Волонтеры вылечили ее и теперь ищут новый дом.

— Бездомные животные — безусловно, важная проблема нашей страны. Как ее можно решить?

— Недавно ко мне обратились волонтеры с интересной миссией — устанавливать домики для бездомных котов. Планируется, что это будет небольшая огороженная территория с кормушками, за которой будут ухаживать добрые люди. А такие люди есть почти в каждом подъезде многоквартирного дома. Подобные зоны для животных существуют в Турции, например. В Евросоюзе вообще пошли дальше.


Очень серьезный кот Тотошка. Пока живет вместе с другими питомцами в приюте «Кот в окошке» и ждет своего чуда

Красавец Милош не то чтобы паинька, но за вкусное угощение готов на многое

Например, если ты берешь домой животное в Чехии, то платишь меньше за коммунальные услуги. Я часто бываю в Праге, и там просто нет бездомных животных. Поэтому, конечно, людям нужна мотивация. У нас пока этот вопрос, к сожалению, решается крайне жестоко. Но я уверен, что мы идем в правильном направлении. Медленно, но верно. Мы ведь не хотим быть отстающей страной. В Беларусь приезжает много иностранных туристов, и в этом плане нам тоже нужно стараться становиться лучше.


Крупный и красивый Тимофей. Не требует много внимания к своей персоне, но готов дружить

— Почему вы согласились принять участие в проекте #ПомогAI_с_Huawei?

— Думаю, что я буду принимать участие во всех проектах, которые преследуют благие цели. Потому что это очень гуманно. Это добрый шаг.

Примечание редакции:

Социальный проект #ПомогAI_c_Huawei в Беларуси запущен в рамках мировой программы AI for good, цель которой — решать глобальные проблемы с помощью искусственного интеллекта. Одна из таких — бездомные животные, которые сегодня часто находят хозяев благодаря размещению объявлений с фото в социальных сетях. Художественные снимки, сделанные на смартфон с алгоритмами искусственного интеллекта, могут стать настоящим спасением для бездомного четвероногого, которому нужен дом и заботливый хозяин.

 
Теги: Минск
 
 
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Тусовки сменились на ЗОЖ и помощь животным. Что же стало причиной таких перемен в жизни шоумена, читайте в нашем интервью.
 
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