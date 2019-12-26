Эти белорусы называют себя друидами и тренируются с камнями и бревнами в лесу

Источник материала: Tut.by

Каждое воскресенье в гродненском лесопарке «Лососно» организуют необычные тренировки. Люди, приходящие на занятия, называют себя «друидами» и в качестве отягощения вместо традиционного инвентаря используют камни и бревна. А по окончании тренировки даже в минусовую погоду идут окунаться в Неман. «Если в мире и существует зелье от меланхолии, депрессии и апатии, то его варят в лесопарке наши „друиды“», — шутит участница Дарья Куранцова.



Фото: из личного архива героев

«Хотелось приносить пользу обществу»

За организацию тренировок в лесу взялся Виталий Романчук со своим другом. Самому гродненцу 25, за плечами — больше девяти лет спортивного стажа.

— Хотелось себя чем-то занять на выходных, но в то же время приносить какую-то пользу обществу. Поэтому мы решили бесплатно проводить тренировки в лесу.

Молодые люди создали группу в соцсети и пригласили всех желающих. В первый раз пришло всего пять человек — гораздо меньше, чем ожидали. Поэтому спортсмены оставили идею быть тренерами и решили переквалифицироваться в занимающихся.



Фото: из личного архива героев

Со временем желающих прийти в лес становилось все больше. В какой-то момент количество участников тренировки дошло до 50 человек.

— Изначально мы думали, что у нас будет более молодая аудитория, 18−22 лет, а оказалось — все наоборот. Средний возраст, наверное, где-то 30+.

«Оборудование нашли в лесу»

«Друиды» выбрали формат функциональных тренировок. Занятие может состоять из бега, работы на турниках, с отягощением и с собственным весом.



Фото: из личного архива героев

— Что-то наподобие кроссфита, — поясняет Виталий. — Мы нацелены на развитие универсальности, чтобы параллельно развивалась выносливость и силовые показатели. А хороший внешний вид — как побочный эффект от всего этого.

Виталий подчеркивает, что тренировки всегда составляются под средний уровень, чтобы каждый смог осилить программу. Но сложности есть с организацией: никогда точно не знаешь, сколько людей придет тренироваться, и, соответственно, трудно подготовить необходимое количество снарядов.

— Нужно было какое-то отягощение — мы нашли камни в лесу. Бревна с разрешения одолжили на ближайшей спасательной станции. Часть оборудования привозим своими силами. Например, гири и кувалды.



Фото: из личного архива героев

Из постоянного инвентаря «друиды» привезли в лес несколько покрышек. Для самой крупной — трехсоткилограммовой — понадобился лафет.

— Самое интересное, что на следующий после тренировки день эта покрышка 300 кг валялась где-то в метрах 150 от места, на котором мы ее оставили. И, к слову, мы так и не узнали, кому она понадобилась, — смеется Виталий.

«Пока не отменили ни одну тренировку»

Иногда на тренировки «друиды» приглашают инструкторов различных спортивных направлений. Изредка меняют локацию на легкоатлетический комплекс или бойцовский клуб, чтобы разнообразить тренировки.



Фото: из личного архива героев

— Ты постоянно учишься чему-то новому. Обновляется программа тренировок, меняется их месторасположение: лес большой, есть из чего выбирать. И не нужно забывать, что одно занятие в спортзале стоит приблизительно 5 рублей, а под открытым небом бесплатно, — рассказывает участница Дарья Куранцова.

Есть у «друидов» и традиция окунаться после тренировки в реку. Изначально это была скорее необходимость: после спорта в лесу невозможно уйти чистым.

— Мы решили, что нет ни одной причины этого не делать. Даже в минусовую погоду. И также мы взяли за правило никогда, ни при каких обстоятельствах не отменять тренировку. И пока ни одну не отменили. Хотя однажды занимались в такой ливень, что в 15 метрах уже было плохо видно друг друга, — рассказывает организатор.

«Ты приходишь в лес, чтобы испытать себя»



Фото: из личного архива героев

О результатах Виталий судит трезво: тренировки раз в неделю большого результата не дают. Активность в другие дни остается у друидов на «домашней работе».

— Но есть люди, которые пришли к нам год назад с пивными животиками, слабенькие. А теперь смотришь на их прогресс и поражаешься, насколько внушительных результатов удалось добиться.

— Когда я попал в первый раз на тренировку, то не смог выполнить программу, которую делают ребята, — признается участник Виталий Стельмах. — И мне это дало какой-то толчок, чтобы ходить туда. Конечно, втянулся. И со временем стал заметен результат в плане выносливости. Хотя по форме, наверное, скорее нет.



Фото: из личного архива героев

По словам организатора, даже холодная погода не останавливает «друидов», хотя зимой желающих чуть поубавилось. А участник Виталий Стельмах поясняет, что в этом случае мотивация — пообщаться в дружеской атмосфере.

— Ты приходишь в лес, чтобы выйти из зоны комфорта, испытать себя: все-таки иногда хочется полазить по грязи, понять, сможешь ли ты в минус или в дождь заниматься спортом. Сможешь ли ты залезть в речку? А здесь все идут — и ты идешь.

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