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ГАИ: какие изменения ждут водителей в следующем году

27.12.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

ГАИ меняет подходы к наказанию участников дорожного движения. Но злостным нарушителям радоваться рано…

О нарушителях, злостных и не очень

Интерес к теме работы сотрудников ГАИ у журналистов особый. Не так давно министр внутренних дел после совещания у Президента, на котором обсуждался административный кодекс и практика его применения, распорядился дифференцированно подходить к нарушителям ПДД. Что это значит и как будет претворяться в жизнь? Инспектора будут точно так же реагировать на нарушения со стороны водителей, как делали это и раньше. Без внимания они не останутся. А вот к наказанию подход будет иной. Вопрос дифференцированного подхода будет применяться только в части наказания за совершенное правонарушение. И если будет видно, что с человеком, который первый раз нарушил, достаточно провести профилактическую беседу, и он сделает вывод и больше не будет так поступать, его отпустят без привлечения к административной ответственности. В то же время, если анализ аварийности покажет тенденцию к снижению дисциплины среди водителей, автоинспекция немедленно на это отреагирует. Пока причин для волнения нет.

О камерах на дорогах

Мобильные датчики фиксации нарушений скоростного режима, которые не так давно исчезли с дорог, вернутся до Нового года. Решение убрать приборы было принято после проведения детального анализа их расположения. Сегодня в стране работает 540 датчиков контроля скорости, из них 57 — мобильные. Каждый месяц они меняют дислокацию, но некоторые остаются на тех же местах. Теперь в ГАИ более детально подошли к этому вопросу. В ближайшее время датчики контроля скорости снова появятся, поскольку их необходимость всем очевидна. Места установки датчиков теперь станут определять иначе: во внимание будет приниматься в первую очередь количество скоростезависимых ДТП на участке дороги, а не все дорожные происшествия. То есть датчики установят там, где ранее уже произошли аварии по причине нарушения скоростного режима, а не любые ДТП.

Когда на дорогах появятся камеры видеофиксаций нарушений ПДД? Они уже давно работают в разных городах мира. В новую редакцию административного кодекса могут войти положения, которые закрепляют ответственность за нарушения, зафиксированные подобным способом. После такие камеры появятся и в Беларуси: ожидается, что они смогут фиксировать одновременно несколько нарушений. Стоит отметить, что располагаться они будут там, где действительно необходимы исходя из анализа дорожной обстановки.

Баллы за плохое поведение

Эта идея нашла поддержку и будет рассмотрена во время обсуждения изменения административного законодательства. В странах, где используется такая система, 26 процентов водителей отказались от совершения правонарушения, тем самым значительно повлияв на общий уровень дорожной безопасности. Автоинспекция внесла некоторые изменения в предлагаемый ранее вариант. Так, из списка нарушений, которые пойдут в балльный зачет, планируется исключить те, которые фиксируются в автоматическом режиме.

ЦИФРА

В этом году на дорогах страны погибло на 45 человек меньше, чем в прошлом. Снижение числа погибших и раненых уменьшается уже на протяжении десяти лет. Положительных результатов помогли достичь постоянный контроль и анализ всех факторов, которые влияют на безопасность дорожного движения.


 
 
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ГАИ меняет подходы к наказанию участников дорожного движения. Но злостным нарушителям радоваться рано…
 
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